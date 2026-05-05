南投埔里掩埋場遲不駁回 地方憂死灰復燃…環保局無奈給原因

南投縣埔里鎮麒麟里廢棄物掩埋場案，因業者未在期限內辦理地方說明會並補正環評資料，環保局曾表示依法將駁回，卻遲未完成環評審查定案，地方焦慮，縣議員今關切。環保局表示，焚化廠環評不斷延開，待其結束加速掩埋場審查定案。

允捷公司規畫在埔里南港溪上游申設24.62公頃廢棄物掩埋場，因掩埋量高達245萬立方米，且場址僅距當地淨水廠取水口1.4公里，下游又是鳥嘴潭人工湖，若發生滲漏恐汙染水源影響民生及農業用水，地方強烈反彈，組自救會連署抗爭。

縣府於今年元月4日召開第一次環境評估影響審查會，環評委員指出業者環說書存在多項缺失，決議要求於3月15日前補正環評資料，且須舉辦至少3場地方公開說明會；但業者未在期限內完成，環保局則於3月底說明，依法將駁回該案。

不過，縣府從3月底至今未再召開該掩埋場相關環評會議，鎮民遲遲等不到該案駁回消息，相當焦慮，縣議員蘇昱誠、吳國昌、林芳伃、黃世芳、戴世詮、陳宜君等今於議會審查會輪番關切審查進度，地方擔憂駁回生變，要求環保局說明。

對此，環保局長李易書說，業者雖未在期限內完成一階環評決議事項，但也未自行提出撤案，按程序必須透過環評審查會議將該案駁回，原定4月中旬前開會定案，但受名間焚化爐二階環評範疇界定會議不斷延開影響，其他環評審查也延宕。

李也當場掛保證「一定依法駁回該掩埋場案」就待會議程序完備，而環評會議原則上一個結束才會進行下一個，但因焚化爐範疇界定會案意見較多，以延會4次開了8天還沒能結束，目前持續延開中，待該案結束後將加速其他環評審查。