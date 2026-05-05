南投40處郵局設愛心專區 盼助植物人安養

南投郵局捐新台幣3萬1780元及30箱成人尿布助植物人安養，也在南投縣40個支局設置「愛心專區」，簡介創世草屯分院每月需求約2萬片尿布，負擔沉重，盼民眾每月定額300元支持。

創世基金會草屯分院今天表示，中華郵政南投郵局局長吳佳鴻熱心公益，先前親自帶領團隊到草屯分院捐贈善款及尿布，更上樓關懷院內植物人，經實地了解植物人沉重照護需求與家屬辛勞，吳佳鴻為幫助更多在地弱勢植物人，促成與創世草屯分院進一步合作。

創世草屯分院表示，為擴大募集在地愛心，透過吳佳鴻大力支持，南投縣內40個支局設置「愛心專區」，擺放創世基金會展示架與文宣，盼到郵局辦業務民眾就近了解植物人服務，並透過便捷的郵政劃撥方式，輕鬆將愛心捐到創世草屯分院，把善念化為實際援助。

創世草屯分院表示，植物人安養最需要尿布，目前院內設有60名植物人安養床位，每名植物人每天約需更換10至12片尿布，安養院1個月需求約2萬片，衛材消耗量極大，盼大眾響應支持尿布經費，或購買後寄至草屯分院，也感謝南投郵局捐善款及成人尿布。