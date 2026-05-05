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撒冥紙、集體退席…彰化火化場說明會600人抗議 縣政府：程序完備不撤案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林芳苑火葬場協會和民眾參加縣政府生命園區說明會，到達時灑冥紙抗議火葬場設址錯誤，要求撤案場。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣二林芳苑火葬場協會和民眾參加縣政府生命園區說明會，到達時灑冥紙抗議火葬場設址錯誤，要求撤案場。圖／彰化環保聯盟提供

彰化縣政府今舉辦生命園區工程開標前說明會，二林芳苑反火葬場協會和民眾逾600人參加，不滿會場層層隔離，抨擊縣政府「走流程」敷衍了事，集體退席並聲稱說明會無效，要求撤案。縣政府表示，相關程序完備不會撤案，預計兩年內完工。

彰化縣生命園區位在與二林鎮交界的芳苑鄉，縣政府預計5月7日辦理工程開標作業，今下午在芳苑鄉福海宮活動中心舉辦開標前說明會，反對民眾分乘8輛遊覽車到達，另逾百人駕車到福海宮，集合後跟著二林芳苑反火葬場協會人員走進福海宮廣場，邊走邊撒冥紙，多人拉著寫「中科台積電 彰化棺材店」白布條下跪要求撤案。

彰化縣警察局出動520名警力維安，用拒馬排成唯一出入道，進行身分確認和檢查有無攜帶危險物品，開放200人入場，沒進會場的反對民眾在外面看大螢幕直播。二林芳苑反火葬場協會副會長林麗美等人抨擊縣政府，用兩排拒馬圍起民政處官員和播放簡報的螢幕，坐在數公尺外的民眾根本看不清螢幕上字與圖，民眾先後抗議「看不到、聽不懂」，紛紛起身走出會場，說明會開始不到15分鐘民眾幾乎走光。

林麗美說，縣政府官員躲在拒馬後面一角念稿，螢幕與觀眾區相隔數公尺至10多公尺，這種說明會「走流程」徒具形式。她又說，縣政府一再分割土地面積以規避重大工程環評法規，且火葬場製造汙染，有害二林芳苑農牧業發展，縣政府罔顧在地民意令人憤怒。

二林芳苑反火葬場協會總幹事袁震權表示，縣政府「先射箭後畫靶」選址不當，過去一年多從未與在地居民好好溝通，縣政府若繼續壓霸、行為惡劣，民眾將為保有乾淨土地、清新空氣而抗爭到底。

說明會約2點40分結束，民政處長劉玉平說，縣政府依規定去年8月、12舉辦兩次環評審查會議，參加的在地居民大多為熟面孔，應很清楚審查內容和縣政府作為，目前程序完備且環評計畫去年12月定稿，因審查過程中被多次要求加嚴標準，才在今天向社會大眾說明；生命園區爐具等設備採購中，縣政府不會撤案，若5月7日順利開標，將依招標合約擇吉日動土施工，預計兩年內完工。

劉玉平又說，民眾在意生命園區製造汙染危害農牧業，事實上火化場處理幾乎是遺體，相當單純，不能跟處理各類廢棄物的焚化爐相提並論，且火化場各項設備都是世界最先進，縣政府也依環評委員意見將成立彰化縣生命園區監督委員會，納入在地公正人士參與，每半年開會討論監督事項。

彰化縣二林芳苑火葬場協會副會長林麗美，在縣政府生命園區說明會場抗議說明會流於形式，沒有說明效果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑火葬場協會副會長林麗美，在縣政府生命園區說明會場抗議說明會流於形式，沒有說明效果。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林芳苑火葬場自協會帶領民眾退席，縣政府生命園區說明會場出現員警比民眾多的場面。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑火葬場自協會帶領民眾退席，縣政府生命園區說明會場出現員警比民眾多的場面。記者簡慧珍／攝影

火葬場 彰化縣

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