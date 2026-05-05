彰化火葬場說明會民眾抗議 縣府將成立監督委員會

彰化縣府今天辦理彰化生命園區開發計畫公開說明會，數百位民眾在場外撒冥紙反對，會議開始不到半小時，民眾主張會議無效自行離場；縣府表示將成立監督委員會，監督火化場執行。

彰化縣政府規劃在芳苑鄉與二林鎮交界設置火葬場，將殯儀館、禮廳、火葬場設於同一區，引起部分二林鎮、芳苑鄉居民不滿。彰化生命園區開發計畫環評去年底通過，縣府今天下午於芳苑鄉王功福海宮召開公開說明會。

在說明會開始前，二林芳苑反火葬場自救會及環保團體在場外聚集，拉布條並高喊口號表達反對立場。彰化縣警察局共出動約520名警力維持秩序。

「選址錯誤、火葬場撤案是唯一訴求」，二林芳苑反火葬場自救會發言人袁震權接受媒體聯訪表示，縣府未與地方民意妥善溝通，建設需要動用這麼多警察代表有疑慮，居民不希望在此設嫌惡設施，要求縣長王惠美將此重大建設留給下一任縣長決定，而非在卸任前急於定案。

說明會一開始，抗議民眾即表示未能有效溝通，且看不清簡報畫面，主張會議無效，自行離場。二林芳苑反火葬場自救會副會長林麗美離去前，到台前要向縣府人員遞陳情書，因未有人出面接受，其將陳情書丟至地上。

民政處長劉玉平受訪表示，彰化生命園區開發計畫環評經去年8月及12月2次審查作業並通過，今年4月完成環境影響說明書定稿，生命園區設置許可計畫也報內政部審查。今天主要將環評委員審查結論向地方說明，內容包括污染控制、環境保護對策及後續施工管理監測等，希望取得多數民眾支持。

對於抗議民眾要求撤案，劉玉平說，此案因經過長期規劃與審查，已完成定稿作業，後續將啟動施工進程，相關工程規劃及後續爐具、空污設備採購等均在積極進行中，期盼2年內可完成建設計畫，沒有撤案選項。

劉玉平表示，因應環評委員要求，將成立彰化縣生命園區監督委員會，委員會將納進地方代表，每半年進行會議，監督火化場在執行過程中相關內容；火化場收受來源是大體，與焚化爐不同，污染管控為可控制範圍，對地方影響相對少。