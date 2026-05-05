隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

彰化縣芳苑鄉農會總幹事洪翊桓日前隨團訪問英國，昨（台灣時間傍晚）不幸病逝旅館，為維持鄉農會運作，今起秘書辜怡甄暫代總幹事，縣政府也從今起辦理候選人登記，公告14日，鄉農會預計今起60天內完成總幹事遴聘作業。

彰化縣農會4月27日帶各鄉鎮市農會總幹事到英國考察農業，預計5月9日返台，台灣時間昨傍晚芳苑鄉農會總幹事洪翊桓回到旅館後猝逝，送醫急救無效，享年46歲，芳苑鄉農會今公告，鄉農會全體同仁懷著萬分沉痛與不捨的心情，向鄉親及社會各界證實不幸訊息。

洪翊桓任職芳苑鄉農會從基層做起，認真工作又好學，在職期間取得國立彰化師範大EMBA學位，去年（民國114年）以推廣部主任等資歷競選總幹事獲理監事會支持，3月7日擔任第二十屆總幹事，任期滿一年兩個月就傳出噩耗，震驚地方，認為是鄉農會及芳苑農業的損失。

縣政府農業處表示，洪翊桓任期未過半，芳苑鄉農會依農會總幹事遴選辦法，今寄出總幹事出缺公文，農業處公告受理登記14日，有意出任芳苑鄉農會總幹事的人在接下來的5個工作日內登記，縣政府審查資格及評定成績，把候聘者登記名單交由農業部約見面談，通過者名單送達鄉農會，理監事會開會討論並經表決獲全體1/2以上同意，即完成遴聘程序。