獲選好人好事代表 運彩公會理事長何昱奇： 成果回饋社會

中華民國運彩公會理事長何昱奇長期投入基層體育與弱勢關懷，當選「台中市好人好事代表」上午接受表揚。他表示，資源應回到真正需要的地方，經營事業的價值，不僅在於創造收益，更在於能否形成正向循環，讓制度運作下的成果回饋社會。

台中市政府上午舉行「115年台中市好人好事代表表揚大會」，社會局副局長林資芮代表市長頒獎給何昱奇，同時肯定他為貢獻運彩並積極從事公益。同時也推崇此次獲選的14位好人好事代表「默默耕耘，傳遞溫暖的燈火」。立法院副院長江啟臣也派代表贈送他「昱啟好奇」的牌匾，祝福他能獲得表揚。

何昱奇憑藉多年努力，在運動彩券產業建立穩定經營體系，他經營的何大智運動彩券行盈餘，依制度回饋國家運動發展基金，每年挹注1.5億元資金，合計本屆已超過3億元，對於整體運動環境的長期累積，具有實質且穩定的意義。

據了解，這份成績並非偶然，他長期以來每天凌晨4時即起床，檢視報表、分析賽事數據，並整理當日資訊提供給約5千位會員參考，幾乎365天無休，長時間維持高強度運作。他坦言，這樣的生活並不輕鬆，但在責任與承擔之間，他仍奮力而為。

何昱奇捐助多所國中小學運動賽事和培訓，每年支出近千萬元。他說，自己始終遵循3個信念一、守正、不取不義之利。二、承擔、不將壓力轉嫁他人。三、回饋，在有能力時回到社會。這樣的價值觀，也成為他長年經營事業與投入公益的核心基礎。

對於日前曾被人冒名詐財，所幸歷經司法審理還他清白，法院判決冒名方應賠償50萬元給他做為名譽損失。他今天也宣布，這筆賠償金將全數捐出，用於回饋社會。而這筆金額的意義，不在於補償，而在於提醒自己，在面對紛擾與壓力時，仍應堅持原則，讓資源回到更有價值的地方。

何昱奇受訪時說，不管今天這個善有多小，縱使路上有石頭，你把它撿掉，就像日前有「正義哥」把歹徒制伏，社會能夠充滿正義，這個社會才會更祥和、進步，這就是我們應該做的事情。

中華民國運彩公會理事長何昱奇（右）當選「台中市好人好事代表」上午接受表揚。圖／民眾提供