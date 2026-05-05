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彰化員林市幸福巴士新路線流標 合約調整但通學便利不變

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市幸福巴士將推出新路線，發包卻不順利。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市幸福巴士將推出新路線，發包卻不順利。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市幸福巴士原擬本（5）月起行駛新路線，市公所發包卻流標，只能協商承包勞務業者延長合約到6月，以免又停駛，另一方面研擬調整新路線並辦理重新招標；市公所今表示，新路線停靠點考量通學便利性，這個原則不改變。

員林市幸福巴士有兩輛，目前從東區發車，分往南區、西區兩條路線，每月搭乘人次約1萬人。有民眾反映偶見幸福巴士空車行駛「浪費資源」，市公所檢討營業績效後，改為1輛行駛固定路線，另1輛採預約制。

市公所今表示，預約對象為社區、社團和機關單位，至於固定路線為整合目前兩條路線，納入通學需求，把現在行經學校附近改為停靠學校，例如規畫停靠國立員林高中、靜修國小、明倫國中、國立員林家商、國立員林農工，騎公共自行車、父母接送的學生可考慮改搭幸福巴士，原來熱門停靠點像是市公所、火車站等洽公和交通樞紐維持不變。

市公所原訂本月起幸福巴士行駛新路線和受理預約，未料發包流標，為免幸福巴士又停駛，請原承包業者展延合約到6月；市公所表示，新制乏人問津與固定行駛的新路線盈利有關，可能業者評估獲利不如預期以致裹足不前，市公所已研議調整新固定路線但保留便利通學原則，近日重新上網招標。

員林市幸福巴士2022年4月1日開始試營運，初期每月約2千人次搭乘，市公所調整路線，平日線以市場、洽公、就醫或就學等需求為主，假日線載運參加觀光遊憩活動的民眾，搭乘人次上升約1萬人。2024年底合約到期幸福巴士停駛，市公所接連發包11次都流標，幸福巴士停駛期間不少市民感到不便，所幸去年5月發包成功，10月1日恢復行駛。

彰化縣迄今有8鄉鎮市開出幸福巴士，員林市、芳苑鄉自籌經費營運，竹塘、永靖、溪州接受交通部部分補助，大村鄉、和美鎮的幸福巴士分別在去年3月和6月上路，埔心鄉也有幸福巴士，車輛大多來自地方企業或宮廟捐贈。

彰化縣 巴士 員林

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