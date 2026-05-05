台中潭子窄路會車危險 民代爭取側溝加蓋解瓶頸

台中市潭子區大富里民族路二段道路狹窄，最窄處不到4公尺，會車困難且危險，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取東側側溝約300公尺加蓋，路寬增加約0.9公尺，今天會勘，預計今年7月中旬於一期稻作收割後進場施工，工期約3個月，完工後可改善會車瓶頸提升行車安全。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理「潭子區大富里民族路二段東側側溝加蓋工程改善，以利行車安全」施工前說明會，邀台中市養護工程處、潭子區公所、大富里辦公處及地方居民共同參與。

大富里長林啟彬表示，民族路二段沿線鄰近農地及多家中小型工廠，平日除居民通行，也常有貨車、聯結車進出，道路寬度不足，最狹窄處不到4公尺，兩車相會時經常進退兩難，機車族更是提心吊膽。曾發生騎士閃避大車失控摔進側溝，甚至連郵務車也曾跌落水溝，居民多年來不斷陳情，希望盡速改善。

台中市養護工程處副總工程師林俊男簡報指出，此工程地點位於民族路二段128巷至十一張圳路段，將施作道路側溝加蓋工程，全長約300公尺、寬約0.9公尺，完工後可有效增加路面寬度，提升車輛會車與行人通行安全。

會中除討論側溝加蓋工程外，里長林啟彬也建議，應同步評估側溝加寬或加深，增加排水斷面，避免豪雨時排水不及。林俊男回應，原先地方主要訴求為側溝加蓋增加路寬，若要進一步加深側溝，須考量鄰近農田灌溉取水及排水高程；若採加寬方式，涉及土地取得問題，若屬農田水利署用地可直接施作，若涉及私有土地，仍需地方協調取得地主同意書後，才能納入後續辦理。

賴朝國指出，潭子地區近年人口持續成長，工業與農業並存，道路安全需求日益增加，很多巷道因早年規劃不足，仍存在路幅狹小、排水設施老舊等問題。民族路二段經常發生大車擦撞及通行受阻情形，如今終於即將施工，地方民眾都相當期待，希望工程如期如質完成。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，民族路二段道路狹窄問題存在多年，里長與居民多次反映，楊瓊瓔委員高度重視，積極協調市府建設單位會勘並爭取經費，如今工程終於定案，將進場施工。