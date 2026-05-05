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台中大安媽祖園區最後一塊拼圖景觀工程開工 預計9月完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌今天邀集相關單位，針對「115年度大甲及大安風景區公共設施整建工程」進行現勘。圖／台中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今天邀集相關單位，針對「115年度大甲及大安風景區公共設施整建工程」進行現勘。圖／台中市議員施志昌提供

台中市大安港媽祖文化園區正安裝媽祖雕像，台中市議員施志昌今天邀相關單位，針對「115年度大甲及大安風景區公共設施整建工程」進行現勘。此工程獲編1000萬元經費，將針對園區後方最後一塊裸地進行景觀整建，預計今年9月完工，與第三季完工的媽祖雕像相輔相成，有助年底的海線觀光季推廣。

台中市議員施志昌表示，大安媽祖園區從台中市前市長胡志強林佳龍到現任盧秀燕市長，歷經十幾年終於進入收尾階段。這1000萬的景觀工程是園區的「最後一塊拼圖」，將徹底改善後方裸地問題。施志昌說地方對此寄予厚望，希望未來配合媽祖雕像落成，能吸引香客在前往大甲參拜之餘，也到大安濱海園區遊憩。他呼籲市府要積極找尋專業的經營團隊進行招商，將人流轉化為金流，帶動大安在地經濟。

大安區龜壳里長洪正義說地方人很高興園區即將完工，他說濱海植物的種植應兼顧多樣性，除了灌木外，建議可增種如「苦苓」等，以豐富視覺層次與生態多樣性。

台中市風景區管理所所長林政勳指出，這次景觀工程是園區周邊的最後一期工程，規劃重點包含防風林、活動廣場及人行步道。考量濱海地區嚴重的鹽害環境，材料選擇特別謹慎，金屬部分全數採用不鏽鋼材質，植栽依據過往經驗，挑選耐鹽害、生長狀況良好的品種。

廣場設計的承載平面，平日可供「活動市集」使用，未來也能支援建築物及雕像的維修工程需求。該工程經費為一千萬，已於4月底完成發包，預計5月10日開工。待9月景觀完工及年底雕像落成後，市府將舉辦盛大的「海線觀光季」，正式向全國遊客推廣這座海線觀光新地標。

台中市議員施志昌今天邀集相關單位，針對「115年度大甲及大安風景區公共設施整建工程」進行現勘。圖／台中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今天邀集相關單位，針對「115年度大甲及大安風景區公共設施整建工程」進行現勘。圖／台中市議員施志昌提供

胡志強 林佳龍 盧秀燕

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