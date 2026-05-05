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科博館40週年紀念ㄎㄅ帽爆紅 網路掀造詞熱潮

中央社／ 台中5日電

國立自然科學博物館今年40週年推出「ㄎㄅ帽」，「ㄎㄅ」在網路引發討論，民眾開始造詞，「課本」「口白」「恐怖」都有，帽子意外爆紅，科博館追加製作，將推出其他ㄎㄅ商品。

近期在網路「ㄎㄅ帽」引發討論，許多民眾以「ㄎㄅ」為開頭造詞，「酷斃」、「恐怖」、「看吧」等詞彙陸續出爐。「ㄎㄅ帽」為科博館工作人員因應科博館40週年發想製作，但也有民眾表示就是想不到「科博」。

科博館人員告訴中央社記者，「ㄎㄅ帽」為防潑水的三折帽，推出2款大地色系，三折收納可輕鬆放進背包或口袋裡。今年1月推出，是40週年的紀念商品，帽子背後還有科博館開館年份。

科博館人員說，周邊產品要實用還要有科博館特色，討論發想出「ㄎㄅ帽」。以注音文設計，除注音文是台灣的特色之一，也想營造一點諧音的趣味並增加記憶點，另外就是讓民眾發揮創意。館長黃文山表示，希望以幽默方式呈現「ㄎㄅ」。

科博館人員提到，館內的文創品都有支持的受眾，此次大受歡迎也是意料之外，第一批製作的300頂已販售完畢，第2批800頂4月初補貨到位，目前僅剩少量，已追加製作中，新一批預計端午節前後到貨。近期也會推出ㄎㄅ礦物貼紙，未來持續推出全新周邊商品。

中央社

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