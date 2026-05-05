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豐原車站前中華郵政複合式大樓開幕日一再延 立委質詢跳腳

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中華郵政在台鐵豐原車站站前投入11億元，興建地下4 層（181個停車位）地上12層（141間客房）的複合式商旅大樓（左棟）。記者游振昇／攝影
中華郵政在台鐵豐原車站站前投入11億元，興建地下4 層（181個停車位）地上12層（141間客房）的複合式商旅大樓（左棟）。記者游振昇／攝影

中華郵政在台鐵豐原車站站前投入11億元，興建地上12層、地下4層複合式商旅大樓，6年前開工現已完工，原定開幕時間一再延後，民眾黨立委陳清龍昨在立法院質詢，中華郵政公司董事長王國材回應預計明年第一季開幕，陳清龍說他會持續追蹤進度，豐原的發展不能再等。

許多豐原人說，豐原很需要星級飯店帶動地方觀光和山城旅遊，這棟複合式商旅就在豐原火車站旁，開幕應有助地方發展；梁姓男子說，中華郵政這棟複合式大樓蓋很久，完工後應委外經營，讓專業經營業者管理才不致淪為蚊子館。

民眾黨立委陳清龍表示，這棟複合式商旅有181個停車位，地上12層，有141間客房，2020年開工，原預計2023年就落成開幕，後展延預訂今年6月完工啟用，可能又要跳票。

陳清龍昨天在立法院質詢中華郵政董事長王國材，6月啟用確定跳票嗎？落成啟用有碰到什麼困難嗎？究竟到何時才可以取得使用執照、何時可以開幕？他說質詢結果，答案是要到明年的第一季才開幕。就是要再等！

陳清龍表示，這棟複合式商旅對未來豐原的觀光、旅遊、生活等發展具有指標帶動的效益，其180個停車位更是水岸花都葫蘆墩圳二期掀蓋的停車配套方案，而完工啟用日期卻一延再延。他曾是台中市議員對中央的單位無能為力，現在是立委，在中央立法院已經有能力，可以督促要求中華郵政，他會持續追蹤本案進度，因為豐原的發展再也不能等。

中華郵政公司這棟複合式商旅大樓，據了解，中華郵政公司預計2027年下半年申請旅館業登記，該公司董事長昨天回應立委質詢明年第一季開幕；旅館預計委外營業，尚在洽談中，使用執照還没有取得。

中華郵政公司表示，為結合中部地區觀光旅遊商機，選定台中市豐原火車站前土地，投資興建地下4層地上12層之複合式商旅大樓，2020年5月22日上午10時辦動土典禮。

豐原站前大樓建物外觀以玻璃帷幕及石材交錯設計，營造明亮、簡約的現代化風格，總樓地板面積約7500坪，設郵局、婚宴教堂、多功能會議廳、宴會廳、中西餐廳、141間客房及無邊際泳池等，提供便捷的郵政服務及舒適且多元的住宿、餐飲服務，滿足商務旅行及親子旅遊需求。

中華郵政在台鐵豐原車站站前投入11億元，興建地下4 層（181個停車位）地上12層（141間客房）的複合式商旅大樓。記者游振昇／攝影
中華郵政在台鐵豐原車站站前投入11億元，興建地下4 層（181個停車位）地上12層（141間客房）的複合式商旅大樓。記者游振昇／攝影

立法院 民眾黨 豐原

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