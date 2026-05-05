汛期將至 南投貓羅溪沿線憂淹水

南投市貓羅溪近年氾濫災害加劇，沿線居民安全飽受威脅，隨汛期將至，縣議員質疑今年預算未編列購地設置滯洪池；建設處表示，增設抽水站及擴大抽水井容量，目前設計中，滯洪池設置須測量集水區為長期工程目標。

縣議員吳棋楠指出，近年只要有颱風或強降雨，貓羅溪水位高漲就致災，當地小溪橋、大眾駕訓班、綠美橋等兩岸低窪地區多次淹水，居民飽受水患威脅，縣府為此啟動防洪整治計畫。

縣府規畫在大眾駕訓班一帶增設固定式抽水站、滯洪池等，增加防洪能量，但今年度預算書未編列購置土地增設滯洪池相關預算，如今已進入梅雨季，颱風豪雨及汛期又將至，沿線居民又開始擔心淹水。

建設處長張弘岳表示，貓羅溪防洪整治計畫分為短期、中期、長期三階段計畫，短期向中央申請應急工程並獲核定，將在最易淹水的大眾駕訓班場域架設抽水能力為每秒一立方公尺的抽水站，並擴大抽水井容量，設計完成後就會發包趕工。

中期工程是於貓羅溪旁德安教養院附近進行分流整治，以減輕下游的大眾駕訓班易淹水負荷；滯洪池設置須測量集水區域，確認其面積才能判定滯洪池所需容積、滯洪時間等，並導入智慧監控，因此經費待預估編列，這項為防洪整治長期計畫目標。

縣府表示，去年向中央提報獲前瞻基礎建設核定總經費逾十二億元在貓羅溪下游進行「外轆排水治理工程」，已完成興辦計畫，並透過協議價購或徵收程序順利取得約五點一四公頃用地，進行基本設計，完工能保障上游聚落安全。