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人本交通 台中人行道 挨批寬度不足

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
民進黨台中市議員指出，全市人行道有七成不符合宜寬度二點五公尺，市民感受落差大。建設局表示，近八年新設與改善人行道總長已達兩百公里。圖／市府新聞局提供
民進黨台中市議員指出，全市人行道有七成不符合宜寬度二點五公尺，市民感受落差大。建設局表示，近八年新設與改善人行道總長已達兩百公里。圖／市府新聞局提供

根據國土署資料，人行道建議路寬以二點五公尺為合宜標準，但台中市未達標率超過七成六。民進黨議員指出，現況仍存在寬度不足及人行道不連續等問題。中市建設局則表示，近年積極推動人行道新闢與改善，累計長度逾兩百公里，整體適宜性提升至八成三，並創歷年新高。

民進黨議員黃守達指出，台中市人本交通仍有相當大的改善空間。目前全市人行道淨寬不足九十公分者，約占百分之五點六五；淨寬不足一點五公尺者，占比達三成八。

若依內政部「市區道路及附屬工程設計規範」建議之二點五公尺標準檢視，全市未達比率高達七成六，超過四分之三，他直言「難怪許多市民與遊客都對台中市人行道不滿意」。

市議員王立任補充，目前人行道除了存在系統性斷點、不連續及無障礙設施不足外，也有動線中斷情形，加上施工品質良莠不齊，以及電線桿、變電箱、廣告物占用人行空間等問題；部分路段更因樹根隆起造成路面破損，影響通行安全。

黃守達建議，市府可參考台北市經驗，建置「人行道管理系統」，整合路段資訊、設施分布與地圖資料，並建立民眾通報與數據儀表板機制，以利即時掌握現況並加速維護改善。

建設局表示，自二○一九年以來，新闢及改善人行道總長已達兩百公里，人行道普及率為六成八；其中供通行淨寬大於九十公分且具備無障礙設施者，適宜性接近八成三。市府並積極爭取中央「永續提升人行安全計畫」補助，已獲核定十六億元，同時持續建置智慧道路管理系統。

不過，台中市政府雖積極闢建人行道，國民黨議員李中指出，新設人行道同時壓縮原有車道空間，且部分原為切角設計的路口改為大圓角，導致車輛轉彎半徑增加，違規風險提高，行車效率與交通秩序恐陷入混亂。

李中進一步質疑，都市計畫圖中路口原為切角設計，後續卻改為大圓角，市府變更路口設計是否無須經過都市計畫審議？他認為，道路條件改變後，交通影響評估也應同步檢討更新，否則原有速限與號誌設計恐不符現況。

對此，都發局長李正偉表示，道路縮減確實可能影響車速限制，交通影響評估有重新檢討的必要，將提供跨局處後續研議參考。

民進黨 內政部 人行道 台中

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