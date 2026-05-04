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上班、回家都在第一線 彰化溪湖警察媽媽「忙裡偷閒」慶祝母親節

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖警友辦事處主任許增鏞（右）、警分局長曾裕景（右二）贈送禮物給警察媽媽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖警友辦事處主任許增鏞（右）、警分局長曾裕景（右二）贈送禮物給警察媽媽。記者簡慧珍／攝影

母親節將屆，彰化縣警察局溪湖分局今送禮給升格當媽媽的女警，警友辦事處主任許增鏞招待午餐、咖啡和小蛋糕，讓20多名「警察媽媽」忙裡偷閒並提前歡度母親節。

溪湖警分局每年送康乃馨等禮物給女警，今年不但送花和文昌雞禮盒，還結合警友辦事處安排溫馨午宴，警察媽媽到許增鏞經營的「溫度咖啡」餐廳享用套餐，女警平日各在不同單位，難得齊聚一堂，很快熱絡起來交流媽媽經，氣氛融洽。

許增鏞為盡地主之誼不僅招待午餐、飲料，每人一塊咖啡連鎖店的小蛋糕，還追加炸薯條、雞塊和蔥花煎蛋，再三說「來了就要吃飽，吃不夠再點餐。」他又說，警察媽媽上班時負責治安、交通等工作要當人民的保母，下班回家肩負起當媽媽的義務，蠟燭兩頭燒，警友辦事處和民眾都分外感謝警察媽媽的付出。

溪湖警分局男性主管到場，鼓掌感謝警察媽媽的辛苦；分局長曾裕景說，警察工作繁重，女警上班時站在第一線服務民眾，下班後照顧家庭與子女，展現堅強與溫柔並存的韌性，分局在母親節前夕舉辦活動，希望身為人母的女警在辛勞忙碌之餘放鬆片刻，感受佳節即將來臨的溫暖，分局同時向全天下母親表達最深的感謝與敬意，並祝福母親節快樂。

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