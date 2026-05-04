土地公住違建借電度日 中市綠議員：李四川能盧秀燕不能？

台中市議員鄭功進今日質詢時指出，全市數百間福德祠因歷史背景長期卡在「地目不符」，導致無法申請門牌與水電，甚至得向鄰居「借電」度日。鄭功進指出，新北市前副市長李四川有成功輔導案例，要求市長盧秀燕發揮過往成功經驗，由市府主動介入輔導，別讓地方守護神淪為「違建戶」。

鄭功進指出，不少土地公廟有三大困境亟待解決，一是身分尷尬，許多福德祠位於公園或市有地，因地目不合無法取得合法門牌。二，無法正式申請水電，長期私接鄰房線路，潛藏嚴重消防安全風險。

三是全國「宗教興辦事業計畫」核准162案中，台中僅佔14案，進度落後。

鄭功進提到，市長盧秀燕擔任立委時曾輔導北屯「集福祠」成功合法，台北市副市長李四川也有相關處理經驗。鄭強調，市府不應讓宗教團體在繁瑣法規中迷航，應由都發局與民政局跨局處合作，專案盤點具歷史意義的宮廟，主動輔導地目變更。

副市長黃國榮對此表示認同，當場允諾將與民政局協商，協助處理相關合法化事宜。