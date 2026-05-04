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黑牌保全亂象衝擊社區安全 中市議員促跨局處強化稽查

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員針對「黑牌保全」亂象，要求市府落實跨局處加強稽查，保障民眾居住安全。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市議員針對「黑牌保全」亂象，要求市府落實跨局處加強稽查，保障民眾居住安全。記者陳秋雲／攝影

民進黨台中市議員周永鴻指出，部分不肖業者以「物業管理員」等名義規避保全業審查機制，導致未具合法資格的「黑牌保全」以低價搶市，甚至出現性犯罪前科者混入社區服務的風險，要求市府跨局處補漏洞並展現執法決心。警察局回應，未來接獲檢舉將加強現地訪查，並研議跨局處聯合稽查。

周永鴻指出，保全公會全國聯合會於四月十七日發表聲明，直指市場上存在以低價搶案、規避勞健保與稅務責任的違規業者。公會多次向主管機關提出具體事證並建議聯合稽查，但行政流程長期停留在公文往返，未見實質查處成果，形成「合法業者受嚴格規範、非法業者卻無人管」的失衡現象。

相較之下，合法業者須負擔資本額、強制責任保險、人員送警察局審查及稅負等合規成本，卻在市場競爭中處於劣勢。

周永鴻說，「黑牌保全」常見三種型態：一是以管理顧問或樓管公司名義營運，實際從事保全業務卻未取得執照；二是物業公司誘導社區「自聘保全」，將法律責任轉嫁給管委會；三是採現金日結的「現金班保全」，人員流動頻繁，未依法送警察機關審查。上述模式共同問題在於人員未經審核，導致既有審查制度形同虛設。

周永鴻並舉例指出，外縣市曾發生性侵前科者擔任夜班保全案例，警方雖事前掌握資訊並通報業者，但對方以「物業管理員」身分規避保全業法規範，最終釀成再犯事件，凸顯制度漏洞與執法不足的風險。

他強調，保全業法已賦予警察機關充分權限，包括可隨時派員檢查、對違規業者處以罰鍰，甚至勒令停業，關鍵在於執法是否落實。因此要求市府警察局等單位，針對黑牌保全檢舉案件，不應僅止於書面處理，應主動進行實地稽查並依法裁處。

此外，周永鴻也要求警察局與台中市政府都發局住宅發展工程處及勞工局建立不定期聯合稽查機制，針對全市公寓大廈進行全面盤點，補強制度缺口，避免非法業者持續擴張，確保社區治安與居住安全。

警察局表示，將加強第一線查察力道，並與相關局處研議推動聯合稽查，回應議會監督與社會期待。

民進黨 警察 保全

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