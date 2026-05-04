中央市場將轉型塗鴉公園 地方建議：創意與管理須並重

台中市北區原中央市場轉型進度，國民黨議員陳政顯表示，場址已完成拆除，後續將興建「菜奇鴉塗鴉公園」該案定位為台中首座結合塗鴉藝術的主題公園，將街頭文化引入公共空間，方向值得肯定；陳政顯建議創意空間的推動須搭配完善管理機制，才不致造成地方困擾。

他指出，主題公園不應僅止於形式創新，更重要的是讓市民「有感且願意使用」。依目前規劃，園區將結合創意、美學與互動體驗，提供年輕族群展現創作的平台，同時增加城市特色休憩空間。建設局預計於2026年11月完工啟用，具備成為城市新亮點的潛力。

不過，陳政顯提醒，創意空間的推動須搭配完善管理機制，包括塗鴉區域使用規範、創作管理與維護方式，以及作品保存機制等，都需事前規劃清楚，才能確保場域長期維持品質與特色。

此外，周邊生活環境也須納入整體評估。當地已有住宅區，未來規劃社會住宅，如何避免夜間人潮聚集帶來的噪音與干擾，市府應審慎因應，兼顧公共空間活化與居民生活品質。

陳政顯強調，優質建設除創新外，更需細緻且負責任的配套措施，未來將持續關注推動進度，要求市府在打造城市亮點的同時，確保市民居住環境與使用品質，讓塗鴉公園成為真正受歡迎的公共空間。

另北區梅川整治工程持續推進，市議員陳政顯表示，關注梅川議題長達12年。過去沿岸種植的掌葉蘋婆於花季期間散發特殊氣味，掩蓋了溝底長期累積的異味問題；在移植後，相關問題才明顯浮現，也凸顯整治必要性。

陳政顯提醒，中正公園周邊淨水設施雖已提升柳川橋下排放水質，但仍有孑孓孳生疑慮，過去夏季也曾進行防治，後續須持續監測與處理。同時建議市府評估於學士路至五常路、五權路一帶導入「溝中溝」設計，強化水體循環與環境品質。