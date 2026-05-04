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水湳創研用地蓋超巨蛋 台中市議員批戰略錯誤壓縮科技發展

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員左起李天生、曾朝榮、蔡耀頡，要求市府全面公開創研用地變更評估報告。圖／曾朝榮提供
民進黨台中市議員左起李天生、曾朝榮、蔡耀頡，要求市府全面公開創研用地變更評估報告。圖／曾朝榮提供

台中市議會質詢，民進黨議員曾朝榮聚焦水湳經貿園區開發方向，質疑市府將約十三公頃「創研用地」轉作超巨蛋場館，恐錯置城市關鍵戰略資源，壓縮未來科技產業發展空間，呼籲市府審慎評估，避免為短期建設犧牲長遠發展。

針對此案，曾朝榮提出四點要求，全面公開創研用地變更評估報告、說明是否排擠科技產業進駐需求、提出完整水湳產業發展藍圖，以及重大土地用途變更前應送議會專案報告審議。

曾朝榮指出，水湳經貿園區的「創研用地」並非一般建地，其設置目的在於承載台中未來三十年產業升級，包括科技研發、企業總部、AI應用、新創聚落與高端製造等核心功能，是城市發展的重要戰略資源。

他質疑，市府將大面積創研用地規劃為大型場館，不僅偏離原先「智慧、低碳、創新」的新都心定位，也可能直接排擠科技產業進駐所需腹地。

曾朝榮強調，他並非反對興建巨蛋，而是反對「用錯地方」。他指出，台中當前更迫切的需求，是完整且具規模的高端產業用地，以吸引AI、半導體、智慧製造與數位研發中心進駐；若將創研用地轉為娛樂與商業設施，未來產業發展將面臨空間不足困境。

他表示，目前水湳周邊已集中國際會展中心、綠美圖、中央公園、水湳轉運中心及智慧營運中心等重大建設，若再導入巨蛋場館，市府應完整評估交通衝擊、停車量能、活動尖峰壅塞及土地使用失衡等問題，避免過度集中開發造成負面外溢效應。

曾朝榮警告，若將如此完整且區位優越的創研用地轉作場館使用，未來幾乎不可能再取得同等條件的科技產業基地，恐成為城市發展的重大戰略錯判。他直言，城市競爭力關鍵在於產業實力、研發能量與就業機會，而非單一大型場館建設。

副市長黃國榮與都發局長李正偉回應表示，本案屬民間自提BOT案，相關規畫符合現行用地使用規定，並允許配置周邊商業設施；此案涉及都市計畫變更，屬細部計畫調整者，市府同意後報請中央備查即可。

曾朝榮最後強調，台中不應為單一建設犧牲長期產業發展契機，「我不是反對巨蛋，而是不能浪費這塊完整且珍貴的創研基地」，呼籲市府以更宏觀視角審慎決策，避免將關鍵發展資源淪為短期政治操作。

民進黨 水湳轉運中心 台中

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