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台中鏈養犬日夜吠叫擾民 動保處要求飼主限期改善
台中市龍井區國際街有飼主將犬隻飼養在私人土地並以鏈繩管領，雖可基本活動，但未提供飲水、遮蔽空間，犬隻吠叫讓周邊民眾直呼受不了，台中市動保處已派員稽查，限期改善。
台中市龍井區國際街一處私人土地堆置多台機車，飼主在此處飼養犬隻，犬隻被鏈繩管領，僅能基本活動，且日夜吠叫，周邊民眾受不了直呼精神衰弱，多次報警都僅能勸導，因此在網路發文詢問其他處理方式。
台中市動保處今天透過文字稿表示，5月2日獲報後，已派員會同里長前往稽查，現場留置訪視單，並函請飼主限期改善，複查若未改善，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，得連續處罰。
動保處指出，現場稽查發現犬隻飼養在私人土地並以鏈繩管領，雖可基本活動，但未提供飲水及遮蔽空間且周邊堆置機車，存有受傷風險，已要求飼主立即改善相關飼養環境，並將持續追蹤後續改善情形。
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