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台中汙水接管率六都墊底 議員：擴大補助老舊社區接管

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳佩芸籲市府，擴大補助老舊社區改接汙水管。圖／吳佩芸提供
台中市議員吳佩芸籲市府，擴大補助老舊社區改接汙水管。圖／吳佩芸提供

台中市議員吳佩芸今質詢指出，台中市公共汙水下水道普及率長期居六都之末，呼籲市府正視老舊社區接管成本過高問題，全面檢討補助制度，提升民眾接管意願。水利局指出，推動關鍵仍在社區管委會整合共識，如有區權會需要向住戶說明，水利局樂於派員。

根據內政部國土管理署今年三月統計，台北市普及率已逾八成、新北市約七成、高雄市超過五成，台南市接近三成、桃園市約兩成八，台中市兩成七五。

對此，水利局長范世億回應，現行統計採戶籍數為母數，未能反映實際使用狀況，市府已多年建議中央改以用戶數計算，以呈現更貼近現況的數據。

吳佩芸指出，推動瓶頸主要集中於屋齡20至40年的老舊社區，因早期未設汙、雨水分流系統，且管線老舊，部分甚至需增設抽水設備，導致工程費用大幅提高。她以實務估算，50戶社區接管費用約需100至200萬元，100戶以上社區更可能達200至400萬元，對住戶而言負擔沈重。

她提及，約2000年前後完成接管的社區，當時未強制廢除化糞池，衍生側溝異味問題，後續若要改善仍須額外支出，降低住戶意願。

吳佩芸表示，市府雖於2023年調升補助，例如廢除化糞池補助提高6萬5000元，但未涵蓋占比最高的管線修改費用，加上近年通膨推升工程成本，實際負擔仍偏高。

吳佩芸建議市府應檢討補助機制，將管線改善等主要工程納入補助範圍，從制度面降低老舊社區負擔。她強調，提升汙水接管率不僅是基礎建設，更關乎市民生活品質，盼議會與市府攜手推動，縮短與其他直轄市的差距。

范世億指出，目前台中補助標準與台北市一致，且接管越晚成本越高，推動關鍵仍在社區管委會整合共識。市府除提供補助外，也可配合社區召開區分所有權人會議進行說明，強調接管後可免除抽水肥費用，並改善異味及病媒問題。

高雄市 公共 內政部

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