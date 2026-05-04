彰化縣生命園區招標說明會防抗爭 反火葬場協會：維安規格超越元首

彰化縣生命園區明（5日）在芳苑鄉福海宮舉行工程招標說明會，二林芳苑反火葬場協會將發動500人抗議，警方嚴陣以待；自救會今表示，安檢規格超過國家元首來演講，協會沒打算激烈抗爭，但動工時一定派員到場。

縣政府將在芳苑鄉生命園區的旁邊縣有地興建火葬場，一路之隔是位在二林鎮的彰化監獄、看守所，芳苑與二林兩鄉鎮在地民眾組成自救會，後改為協會，多次舉辦遊行，也在縣政府舉辦說明會時抗議。明工程招標說明會下午舉辦，協會人員將提早1小時到達布置，警方已事前溝通，旗幟、旗桿等任何可以成為「武器」都不使用，連瓶裝礦泉水都不能帶。

協會總幹事袁震權說，警方調度周邊警分局出動500多名警力，會場外的安檢分內、外兩層，協會人員不能攜帶「危險」物品，維安規格超過國家元首來演講，因此最後帶進會場的限定A5尺寸手拿牌，當場反映異議並據理力爭，不會出現激烈抗議場面。

袁震權表示，縣政府一定會動工興建火葬場，不可能住手，協會明天再度表達反對，將來工程動土時自救會派人阻擋，另一方面，行政訴願、訴訟都持續進行，多管齊下反對興建火葬場。

彰化縣環保聯盟力挺二林芳苑反火葬場協會，指出先前提出八項問題，縣政府迄今沒完全提出有效的改善策略，甚至動用大批警力阻擋民眾陳情抗議，此外，縣有地9.5公頃中劃出1.98公頃興建火葬場，第二次環評這地號已劃為三筆土地，有規避環評之嫌，有權力者可以有所欲為嗎？