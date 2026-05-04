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台中人行道逾七成不符理想寬度？議員籲建管理系統

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員聯合質詢，人行道適宜性，官宣與市民感受有落差。建設局表示，近年力拚興設人行道逾183公里。圖／市府提供
民進黨台中市議員聯合質詢，人行道適宜性，官宣與市民感受有落差。建設局表示，近年力拚興設人行道逾183公里。圖／市府提供

根據國土管理署資料，以內政部市區道路及附屬工程設計規範建議的2.5公尺為標準，台中市人行道不符比例高達76.57%，民進黨議員指出，現況仍存在寬度不足、不連續等問題。建設局表示，近年在人行道新闢及整建累計達182.3公里，適宜性提升至83%，創歷年新高。

台中市議會今天進行都發、建設與水利業務質詢，議員黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿等人聯合質詢，從嘉義市近期舉辦皮克敏Mini Walk活動引起熱烈回響，切入友善步行環境問題。

黃守達說，以內政部市區道路及附屬工程設計規範建議的2.5公尺為標準，台中市人行道不符比例高達76.57%，顯示多數人行道難以提供安全且舒適的步行空間，民眾與遊客體感不佳並非偶然。

黃守達指出，現行標準僅以總寬1.5公尺、淨寬0.9公尺及設置無障礙設施為判定條件，卻未納入樹根隆起、路面破損、坡道銜接不良、違規占用及路網不連續等關鍵因素，難以真實反映步行品質與使用者體驗。

黃守達質詢建設局長陳大田，台中舊城區是否具備舉辦嘉市皮克敏類似活動的條件、人行路網是否完善。陳大田回應，若要爭取相關活動，仍須先改善基礎環境，但舊城區受限既有路幅條件，推動上確有困難。

黃守達強調，人行環境改善有賴跨局處整合，建議市府參考台北市經驗，建置「人行道管理系統」，整合路段資訊、設施分布與地圖資料，並建立民眾通報與數據儀表板機制，以提升治理效率並掌握實際需求，作為後續規劃依據。

他指出，人行道不僅是交通設施，更是串聯文化資產與歷史景觀的重要載體。若能完善舊城區步行網絡，將有助於連結中、西、東、南區文化據點，帶動整體觀光發展。

市議員王立任補充，目前人行道除不連續與無障礙不足外，也存在施工品質不一，以及電線桿、變電箱、廣告物占用空間等問題。若能透過系統化管理，將有助市府即時掌握狀況、加速維護改善，全面提升步行環境品質。

民進黨台中市議員聯合質詢，人行道適宜性，官宣與市民感受有落差。建設局表示，近年力拚興設人行道逾183公里。圖／黃守達提供
民進黨台中市議員聯合質詢，人行道適宜性，官宣與市民感受有落差。建設局表示，近年力拚興設人行道逾183公里。圖／黃守達提供

民進黨 謝志忠 議員

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