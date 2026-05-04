梅雨汛期將至！貓羅溪沿線恐又氾濫淹水 縣府曝防洪進度

南投市貓羅溪近年氾濫災害加劇，沿線居民飽受水患威脅，隨汛期將至，縣議員關心防洪治水進度，質疑今年預算未編列購地設置滯洪池；建設處表示，增設抽水站及擴大抽水井容積，設計趕工中，滯洪池設置須測量集水區為長期工程目標。

縣議員吳棋楠今指出，近年只要有颱風或強降雨，貓羅溪水位高漲就氾濫成災，當地小溪橋、大眾駕訓班、綠美橋等兩岸低窪地區多次淹水，居民飽受水患威脅，縣府為此啟動防洪整治計畫，縣長許淑華為此會同在地民代赴大眾駕訓班會勘。

縣府於會勘後雖規畫在大眾駕訓班一帶增設固定式抽水站、滯洪池等，增加防洪能量，但今年度預算書卻未編列購置土地增設滯洪池相關預算，如今時序入春夏，梅雨季、颱風豪雨及汛期等又將至，沿線居民又開始為了可能淹水擔心受怕。

建設處長張弘岳表示，貓羅溪防洪整治計畫分為短期、中期、長期3階段計畫，短期向中央申請應急工程並獲核定，將在最易氾濫淹水的大眾駕訓班場域架設1CMS抽水站，並將擴大抽水井容積，現正加緊設計，設計完成後就會發包趕工。

而中期工程於貓羅溪旁德安教養院附近進行分流整治，以減輕下游的大眾駕訓班易淹水負荷；滯洪池設置須測量集水區域，確認其面積才能判定滯洪池所需容積、滯洪時間等，並導入智慧監控，因此經費待預估編列，為防洪整治長期計畫目標。

縣府則表示，去年向中央提報獲前瞻基礎建設核定總經費逾12億元在貓羅溪下游進行「外轆排水治理工程」，該工程興辦計畫已完成，並透過協議價購或徵收程序順利取得約5.14公頃用地，目前進行基本設計，完工能保護上游聚落安全。

貓羅溪低窪地段的大眾駕訓班近年常因颱風豪雨淹大水，縣府現正加緊增設抽水站，長期規畫建置滯洪池。本報資料照

貓羅溪低窪地段的大眾駕訓班近年常因颱風豪雨淹大水，縣府現正加緊增設抽水站，長期規畫建置滯洪池。本報資料照