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台中會展中心西側館執行率不到7成 議員批進度延宕、明年難動工

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員林祈烽今質詢指出，台中國際會展中心西側展館計畫年分配經費執行率僅67.08 %，進度明顯落後，明年恐無法動工。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽今質詢指出，台中國際會展中心西側展館計畫年分配經費執行率僅67.08 %，進度明顯落後，明年恐無法動工。圖／林祈烽提供

台中國際會展中心東側展館今年3月開幕，民進黨中市議員林祈烽指出，西側展館興建工程被審計部指出，中市府年度分配經費執行率僅67％，進度明顯落後，追查發現竟是受到專案採購勞動就業率不如預期影響。中市建設局長陳大田表示，用統包方式招商會加速時程，統包案預計5月15日上網招標，屆時發包出去就可請第一期一成款項，力拼2032年啟用。

台中國際會展中心東側展館已於3月23日開幕，西側展館由台中市政府出地、經濟部出資興建，計畫經費約60億元，規劃提供2100個以上展攤，預計今年完成設計、明年動工興建；與已啟用的東側展館合計將達4460攤，成為全國最大會展場館。

市議員林祈烽指出，台中國際會展中心西側展館今年度該計畫分配經費僅執行約511萬7000元，執行率僅67.08 %，落後主因竟是「專案管理勞務採購作業不如預期，影響統包工程執行進度所致」，顯示問題並非施工困難，而是前端行政與採購流程卡關，導致重大建設進度延宕，令人難以接受，要求市府應盡快提升計畫執行效率。

林祈烽質疑，市府原規劃今年完成設計、明年動工，力拚2032年啟用，但以目前進度來看，恐怕難以依計畫期程進行。至於統包工程已於3月27日完成公開閱覽，並於3月23日舉辦工程招標說明會，但至今尚未正式招標，廠商投標意願、工程發包時程仍不明朗，若持續延宕，恐影響西側展館整體興建期程與招商發展。

陳大田表示，該案為去年發包PCM工程專案管理標案，並開始進行基本設計，目前進展順遂，統包工程預計5月15日上網招標，考量其經費相當高，也啟動廉政平台執行。依PCM估驗請款部分，在發包出去後就可進行第一期請款作業，經費約一成，因目前尚未達到請款條件，才導致本案年分配經費執行率未達標。

陳大田說，今年3月舉辦招標說明，會中有多家營造業及企業主有興趣，表達將用策略聯盟統包共同得標方式，以統包方式進行會提升工程時效，目標於2032年啟用，以服務台中在地企業。

民進黨 經濟部 議員 台中市

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