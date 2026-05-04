快刷存摺！台中廚餘機補助撥款4500筆 剩2成「少這步」恐領不到

台中市經發局統計，台中市政府推動家用廚餘機補助，目前審查完成逾7000件，今日再新增撥款1000筆，累計實際完成撥款4500筆，其餘審查通過案件正辦理付款造冊，僅約2成申請案「未於期限內補正資料」尚待補正，經發局完成審查後，將送交金融機構辦理轉帳。

經發局指出，先前通知補正案件已在4月完成新一輪審查，多數申請人已依規完成補件並通過審查，目前僅約2成申請案尚待補正。

經發局提醒，部分案件因未於期限內補正資料，無法確認廚餘機是否已實際到貨並投入使用，影響補助核發進度，請申請人留意手機簡訊通知並盡速補件，以利後續審查作業順利進行。

經發局表示，推廣家用廚餘機不僅有助提升居家生活品質，也可從源頭落實垃圾減量，減少清運過程中的能耗與碳排。市府將持續推動補助審查與撥款作業，攜手市民實踐環保永續生活。廚餘機補助相關事宜，請洽專線：04-23897599