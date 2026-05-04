南投草屯15億土地建物無人認領 逾期移轉將充公

南投縣草屯地政事務所統計，草屯鎮逾期未辦理繼承登記土地2187筆、建物72棟，以今年公告土地現值計算總價逾15億元，若期限屆滿仍無人申領，土地、建物標售款項將正式充公。

南投縣政府地政處今天發布訊息表示，草屯地政事務所統計迄今逾期未辦理繼承登記土地2187筆、建物72棟，若以今年「公告土地現值」計算，資產總價值超過新台幣15億元；這次公告期間4月1日至6月30日，相關資訊張貼在南投縣各地政事務所、公所、里辦公處。

縣府地政處表示，依土地法第73-1條規定，繼承開始超過1年未辦理登記，公告3個月後若仍無人申請，將由地政機關列冊管理15年，超過期限仍未移轉所有權，則移請財政部國有財產署公開標售，標售所得價款保存10年，若期限屆滿仍無人申領，款項將歸屬國庫。

地政處表示，若家族成員眾多、難以達成共識，建議由其中1人以上代表，申請登記為全體繼承人「公同共有」，以避免超過6個月未完成繼承登記須裁罰登記罰鍰及不動產因列冊管理期滿而被標售。

地政處表示，民眾如需了解申辦流程或必備文件，除現場諮詢，也可利用南投縣地政處、草屯地政事務所官方網站線上查詢，以確保家族財產不因疏忽而流失，若有疑問歡迎洽詢049-2334128轉分機107。