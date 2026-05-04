中東情勢衝擊瀝青上漲35% 議員憂供料恐斷鏈「路平」成奢望

中東戰爭影響原油供應，導致國內瀝青供應不穩定，瀝青價格已上漲35%，恐對工程材料供應及施工期程影響甚鉅。民進黨台中市議員表示，不只價格上漲，戰爭若不結束，料進不來，屆時什麼工程都做不來，要求市府提早評估與因應。中市建設局表示，市府均有掌握，目前可穩定供料至6月。

台中市議會今都建水業務質詢，市議員江肇國表示，受中東地區情勢緊張影響，瀝青價格已上漲35%，每100公尺道路平均約需使用25公噸瀝青，等於鋪路100公尺就多花20萬，一公里就要多花200萬。中市府每年燙平計畫約100公里，瀝青漲價，100公里就要多出2億元，經費如何支應？

江肇國說，瀝青成本上漲，不僅廠商施作意願會下降，路面修補的頻率也會下降，甚至工程也會排擠，屆時不只無法燙平，甚至連路面有大坑洞恐怕都無法及時修補。他說，如戰爭無法結束，料進不來，後續還會有供需失衡的問題，「到時候有錢也買不到」，工程會停擺，要求市府要審慎評估並追加預算來因應。

建設局長陳大田表示，受國際情勢影響，國內瀝青供料確有趨緊及價格波動情形，市府有向中油及台塑公司第一線掌握，中油及台塑也積極拓展非中東地區多元油料來源，以分散供應風險。

建設局指出，目前尚可穩定供應至6月，重大工程及道路養護作業均正常推動，未受影響；但為審慎因應後續供料變化，若供料吃緊將配合調整施作優先順序，優先辦理坑洞修補、小型修繕及緊急搶修，並以通學路線為優先。至於專案計畫及路平計畫，將依實際供料情形滾動檢討。