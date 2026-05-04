金可集團捐3輛復康巴士也增加就業機會 擴大彰化身障服務量能

彰化復康巴士使用率高，每年服務約25萬人次，縣內金可集團今天再捐贈縣府3輛復康巴士，彰化縣府統計，今年已新增7輛復康巴士投入服務，截至目前全縣共有87輛復康巴士。

彰化縣長王惠美今天頒發感謝狀給金可集團董事長蔡國洲等人；王惠美說，金可集團歡慶40周年之際，透過旗下永勝光學、寶島光學及昌駿國際醫療共同捐贈3輛、價值共528萬元的復康巴士回饋家鄉，協助提升長者與身心障礙者交通服務品質。

王惠美指出，復康巴士除服務身心障礙朋友外，也間接提供家屬支持與就業機會；在縣府與民間合作推動下，自2019年至今已累計汰換82輛復康巴士，總投入金額突破1億5278萬元，持續提升交通友善環境，讓身心障礙朋友享有平等社會參與權利。縣府並設置復康巴士營運中心，提供「不分區統一專線」、「網路訂車系統」及「LINE官方帳號預約」等多元服務，

金可集團董事長蔡國洲表示，集團從鹿港、彰化出發，始終秉持「取之社會、用之社會」理念，未來也將持續投入資源協助地方發展，並鼓勵更多企業共同參與公益。