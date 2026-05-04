注意！台61線龍井段今晚「這時段」北上全線封閉 替代道路看這裡

公路局中區養護工程分局台中工務段公告，因應台61線中彰大橋改建，台61線龍井路段今晚8時至12時北上線封閉，進行夜間交維警示設備維護作業，請改行替代道路台17線。

公路局說明，目前台61線中彰大橋改建工程進行中，維持南北雙線各為1車道供通行，經近日工區巡查發現改建交維段，夜間警示設備部分故障需維護，因此須封閉部分路段並同步巡查檢修沿線相關交維設備，以確保用路人通行安全。

公路局指出，台中工務段將在今晚於8時至12時，封閉台61線伸港至龍井路段（156公里400公尺處至166公里200公尺處）北上線。

公路局建議，往北車輛請在167公里900公尺處下匝道（166伸港），改道台61線平面道路，右轉台61乙線再左轉接台17線，過台17線中彰大橋北行銜接台61線平面港埠路一段156公里400公尺處上匝道（龍井）匯入高架主線。