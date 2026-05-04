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日本自民黨青年局訪團拜會 盧秀燕：持續深化合作

中央社／ 台中4日電

日本自民黨青年局長平沼正二郎昨天率團拜會台中市政府，市長盧秀燕代表歡迎時表示，期盼透過年輕世代活力，為雙方注入新動能，持續深化台中與日本在青年等各領域合作。

台中市政府今天發布新聞稿說明，日本自民黨青年局長平沼正二郎昨天率團拜會台中市政府，由盧秀燕親自接見，並代表全體市民表達誠摯歡迎；雙方就台中市近年城市建設、經貿，以及與日本各領域互動情形熱烈討論，並期盼台中與日本在青年、經濟、科技及教育等領域合作。

盧秀燕表示，台中市除了深厚歷史底蘊，更是一座充滿活力城市，積極栽培年輕世代，多位在地國會立委及市府團隊成員皆是傑出青年，期盼透過年輕活力傳承雙方長久情誼，為城市及台日交流注入新動能。

盧秀燕也介紹台中硬實力與軟實力說，台中不僅具備深厚文化底蘊，更是台灣最強科技產業聚集地，包含半導體、AI晶片、無人機、精密機械皆座落於此，未來台日雙方在產業發展上有無限合作潛力。

平沼正二郎對此表示，這是他第二度造訪台中，對市府用心修復並活化日治時期建築深表敬意，這正象徵台日間深厚歷史情誼；在當前多變國際情勢下，台日地方城市的緊密連結至關重要，期盼能與值得信賴的夥伴相互學習，共同努力。

台中市秘書處說明，日本自民黨對台友好，該黨青年局成員多被視為日本政壇深具潛力的明日之星，包括前首相麻生太郎、安倍晉三與岸田文雄等都曾任青年局長。

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