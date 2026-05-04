快訊

賴總統ATA模式訪史瓦帝尼 兩道伏筆掀起蝴蝶效應？

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

聽新聞
0:00 / 0:00

中央公園攀爬架鐵絲外露割傷女童 中市府：加強巡查與修復

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
三信公園的欄杆變形鏽蝕，孩童如果不慎摸到後果不堪設想。圖／陳淑華提供
三信公園的欄杆變形鏽蝕，孩童如果不慎摸到後果不堪設想。圖／陳淑華提供

台中市近年推動美樂地計畫，打造好玩的公園遊戲場。民進黨議員指出，市府不是只有花錢做硬體設備，後續管理維護更重要，但中央公園近日出現鋼絲外露鏽蝕、攀爬繩索脫落，導致孩童受傷；大鵬公園滑步機也因老舊損壞夾傷孩童，要求建設局落實定期巡檢，並揭露資訊讓民眾知悉。台中市府表示，會再加強細部巡查與修復。

台中市議會今都建水業務質詢，市議員謝家宜近期接獲民眾陳情，指一名女童到中央公園飛行遊戲場玩，沒想到設施的攀爬架，麻繩疑似磨損造成內部生鏽鐵絲突出，女童攀爬時，腳不小心劃傷，另有攀爬繩索脫落現象，目前封閉檢修中。

謝家宜表示，根據兒童遊戲場安全規範，管理人員應於開放使用期間，每日進行遊戲場設施目測檢查工作、每月定期依兒童遊戲場設施自主檢查表進行遊戲場設施檢查工作，建設局應盤點遊戲設施及巡檢人力，尤其是高強度使用的遊具設施，確實落實巡檢措施，並將檢驗報告資訊公布，讓民眾知道。

市議員陳淑華說，近日大鵬公園滑步機因老舊損壞夾傷小朋友，附近民眾反映體健器材早已損壞，標示模糊不清；三信公園擁有全市首座無障礙溜滑梯，民眾也反映時有孩子受傷情況，甚至人行道旁的欄杆變形鏽蝕，孩童如果不慎摸到後果不堪設想，市府對公園養護流程恐有嚴重疏漏。

台中市建設局長陳大田表示，任何遊具都是要經過檢驗合格才可以開放使用，依規定遊戲場每三年要定檢，但是台中採更高規格標準，對於高密度的遊戲場，建設局同仁每日會目測巡檢，未來針對使用率高的主題遊戲區會加強巡檢頻率。

陳大田強調，建設局每年都會舉辦遊戲場的巡檢人力培育，目前有數百位遊戲場檢查員，除了人力到位，巡檢也要落實，如有設施損壞也會盡快檢修，這是涉及公共安全不能打折。

台中大鵬公園滑步機因老舊損壞夾傷小朋友，附近民眾反映體健器材早已損壞，標示模糊不清。圖／陳淑華提供
台中大鵬公園滑步機因老舊損壞夾傷小朋友，附近民眾反映體健器材早已損壞，標示模糊不清。圖／陳淑華提供

民進黨 台中 議員

延伸閱讀

中市公共工程導入PAS 2080認證「掛零」 議員促導入接軌國際

竹市風火輪公園公廁預計10月完工 優化鹽港溪自行車道

北市動物園烏龜展場驚見老鼠出沒 園方認：鼠患根除有難度

花蓮市強化病媒防治 市長：清溝消毒雙管齊下

相關新聞

中央公園攀爬架鐵絲外露割傷女童 中市府：加強巡查與修復

台中市近年推動美樂地計畫，打造好玩的公園遊戲場。民進黨市議員指出，市府不是只有花錢做硬體設備，後續管理維護更重要，但中央公園近日出現鋼絲外露鏽蝕、攀爬繩索脫落，導致孩童受傷；大鵬公園滑步機也因老舊損壞

台中是否擴大隨袋徵垃圾費 藍綠交鋒

桃園市垃圾費隨袋徵收見成效，台中市僅石岡區試辦逾廿年，是否擴大引發政壇角力。國民黨台中市長參選人江啟臣主張「短期擴大試辦、中長期全面推動」，強調環保省錢；民進黨市長參選人何欣純則認為，不應局限於徵收方

星期評論／普發現金莫淪錢坑 應顧長遠治理

彰化縣花壇鄉公所近日將普發鄉民六千元振興經濟禮金，彰化市也研議發給六歲以下兒童每年一萬元生日禮金，主政者在選前如此「多禮」，受惠民眾當然樂開懷。雖說，經費支出符合法令也不影響財政，但仍應在眼前的「有感

廣角鏡／杜鵑花盛開 合歡山迎觀光潮

時序入春，合歡山迎來高山杜鵑花季，石門山、合歡尖山、主峰及東峰等地杜鵑盛放，粉紅、粉白花朵點綴蓊鬱山林，景致迷人，也帶動沿線觀光，清境農場勞動節三天連假入園人次破萬。場方表示，今年花況佳，預計持續至五

最大規模公益市集！北屯11社區2000戶響應 「10元換高麗菜」湧排隊潮

台中市北屯區和福社區發展協會今號召和平里11個社區、逾2000住戶，攜手伊甸基金會、十方啟能中心舉辦二手公益市集，其中募集近200顆高麗菜舉辦捐10元換菜活動吸引民眾大排長龍，展現驚人的社區凝聚力，更

彰化員林百歲模範母親 高齡養生之道：平常心、熱心公益

彰化縣員林市公所今天舉辦模範母親表揚，共表揚46位模範母親，其中年紀最大的103歲陳黃新葉，養育7名子女，兒女事業有成，她也熱心公益，參與社區公共事務，常救助貧困，個性樂觀與平常心就是她高齡的養生之道

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。