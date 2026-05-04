中央公園攀爬架鐵絲外露割傷女童 中市府：加強巡查與修復

台中市近年推動美樂地計畫，打造好玩的公園遊戲場。民進黨市議員指出，市府不是只有花錢做硬體設備，後續管理維護更重要，但中央公園近日出現鋼絲外露鏽蝕、攀爬繩索脫落，導致孩童受傷；大鵬公園滑步機也因老舊損壞夾傷孩童，要求建設局落實定期巡檢，並揭露資訊讓民眾知悉。台中市府表示，會再加強細部巡查與修復。

台中市議會今都建水業務質詢，市議員謝家宜近期接獲民眾陳情，指一名女童到中央公園飛行遊戲場玩，沒想到設施的攀爬架，麻繩疑似磨損造成內部生鏽鐵絲突出，女童攀爬時，腳不小心劃傷，另有攀爬繩索脫落現象，目前封閉檢修中。

謝家宜表示，根據兒童遊戲場安全規範，管理人員應於開放使用期間，每日進行遊戲場設施目測檢查工作、每月定期依兒童遊戲場設施自主檢查表進行遊戲場設施檢查工作，建設局應盤點遊戲設施及巡檢人力，尤其是高強度使用的遊具設施，確實落實巡檢措施，並將檢驗報告資訊公布，讓民眾知道。

市議員陳淑華說，近日大鵬公園滑步機因老舊損壞夾傷小朋友，附近民眾反映體健器材早已損壞，標示模糊不清；三信公園擁有全市首座無障礙溜滑梯，民眾也反映時有孩子受傷情況，甚至人行道旁的欄杆變形鏽蝕，孩童如果不慎摸到後果不堪設想，市府對公園養護流程恐有嚴重疏漏。

台中市建設局長陳大田表示，任何遊具都是要經過檢驗合格才可以開放使用，依規定遊戲場每三年要定檢，但是台中採更高規格標準，對於高密度的遊戲場，建設局同仁每日會目測巡檢，未來針對使用率高的主題遊戲區會加強巡檢頻率。

陳大田強調，建設局每年都會舉辦遊戲場的巡檢人力培育，目前有數百位遊戲場檢查員，除了人力到位，巡檢也要落實，如有設施損壞也會盡快檢修，這是涉及公共安全不能打折。