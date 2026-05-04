中市公共工程導入PAS 2080認證「掛零」 議員促導入接軌國際

台中市議會今天都建水業務質詢，民進黨中市議員施志昌、林祈烽指出，台中市標榜「淨零轉型」，但在基礎建設領域卻嚴重落後，至今未有任何一項公共工程通過 PAS 2080（建築與基礎設施碳管理標準） 國際認證。議員們痛批市府「別人在領跑，台中還在起跑線睡覺」，要求建設局立即展開示範計畫，別讓台中的競爭力在淨零浪潮中被淘汰。台中市建設局長陳大田表示會研議導入。

市議員施志昌指出，交通部高公局的國道一號五股交流道工程透過 PAS 2080 導入，設計階段即成功減碳25%；桃園市捷運綠線、高雄市楠梓產業園區，以及經濟部水利署的聯通管工程也紛紛取得認證。中央水利署甚至已針對所有工程進行碳管理，台中市建設局目前紀錄卻是「掛零」，這並非資源匱乏，而是行政決心的問題。

施志昌表示，行政院公共工程委員會已研擬將「碳排指標」納入投標資格，若市府不帶頭引導在地營造商與設計公司學習國際標準，未來台中廠商在標案競爭中恐將因缺乏經驗而全數出局。

施志昌提出三項具體要求，第一，承諾首案試辦，選定重大工程作為 PAS 2080 示範計畫。第二，修改評選標準，於最有利標評選中，加入具備國際碳管理證照或技術建議的加分項。第三，建立碳足跡資料庫，參考中央經驗，建立台中常用建材的碳係數資料庫。

中市副市長黃國榮表示，目前PAS2080標準台中尚未引進，而捷運工程尚未發包，後續可以討論如何引進。

陳大田指出，針對碳足跡管理，台中在重大工程上已推行多年，有以全生命周期、導入循環經濟的概念來做管理，每月環保局以及永續低碳辦公室也都有指標請各局處提報。至於管理層面仍要有一個國際標竿來執行，建設局後續會研議導入。