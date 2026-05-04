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星期評論／普發現金莫淪錢坑 應顧長遠治理

聯合報／ 本報記者劉明岩

彰化縣花壇鄉公所近日將普發鄉民六千元振興經濟禮金，彰化市也研議發給六歲以下兒童每年一萬元生日禮金，主政者在選前如此「多禮」，受惠民眾當然樂開懷。雖說，經費支出符合法令也不影響財政，但仍應在眼前的「有感回饋」與「長遠治理」之間取得平衡。

花壇鄉普發振興經濟禮金是由鄉代會通過建議，鄉公所依地方制度法提案，再由鄉代會無異議通過發放條例，全體四萬二千多名鄉民，合計發兩億五千八百多萬元，估計五月底、六月初即可發放。

彰化市公所最近也依據市代會建議，以提振生育率為由，研議發放六歲以下兒童每年一萬元生日禮金，九千名兒童一年約需九千萬元。但市代會審議時，卻踩了煞車，認為應建立制度，禮金不宜直接以現金發放，確保實質用在孩童身上，公所撤回提案重新修正內容。

實際上，彰化市已連續廿九年發給七十歲以上長者每人每年六千元「春節敬老禮金」，今年發近兩億元，累計恐超過四十億元，號稱全台最好福利，歷任市長樂此不彼，成了欲罷不能的「錢坑」。

不可諱言，普發現金在政治操作上是最實惠，也最易獲得民眾立即認同的手段，不論是執政陣營或是監督的在野力量，往往都只能附和這種對人民實質「有感」的政策，從中央到地方皆然，上行下效。但此類政策若常態化，勢必對地方財政形成長期壓力，甚至排擠其他更具必要性的公共支出。

「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，有些窮鄉鎮資源匱乏，往往連薪水都發不出來，有的鄉鎮則憑著遺產稅或殯葬設施等收益，大舉散財；而這些財源通常不是固定的，只能達到一時的效果，若將相同資源投入教育、托育、長照或基礎建設，不僅能提升生活品質，也更有助於地方的永續發展。

發放現金或許能贏得一時掌聲，但公共資源的運用，如何在「回饋民眾」與「長遠治理」之間取得平衡，考驗的不只是財政能力，更須著眼於長遠發展與制度建設，為地方奠定穩健而持續的發展基礎，才是施政者應有的視野與責任。

普發現金 彰化縣

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