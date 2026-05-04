台中是否擴大隨袋徵垃圾費 藍綠交鋒

桃園市垃圾費隨袋徵收見成效，台中市僅石岡區試辦逾廿年，是否擴大引發政壇角力。國民黨台中市長參選人江啟臣主張「短期擴大試辦、中長期全面推動」，強調環保省錢；民進黨市長參選人何欣純則認為，不應局限於徵收方式，應同步提升整套垃圾治理能力。

環保局說，台中市前年啟動「隨袋徵收」社區試驗計畫，評估不同收費方式對垃圾減量的影響，去年舉辦廿五場宣導說明會吸引二千多人次參與，市府將持續蒐集民意取得社會共識，並配合中央政策及相關配套措施推動「隨袋徵收」。

李姓市民直言，垃圾隨水費徵收行之有年，隨袋徵收雖然比較省錢，但需購買專用袋「實在太麻煩」，也沒省下多少錢，便利性仍是民眾考量的首要因素。

立法院副院長江啟臣認為，關鍵是前期宣導和試辦方式。他若當選市長，短期內會擴大試辦範圍，納入其他公有市場、商圈、學校與社區，中長期全面隨袋徵收推動，並加強宣導隨袋徵收好處「減量、環保、省荷包」。

立委何欣純認為，台中的垃圾處理不能局限討論隨袋徵收，關鍵是整套垃圾治理能力同步提升，加速焚化爐更新、提升台中處理去化，補助公有市場、商圈等大型廚餘處理設施。應從源頭減量與後端去化同步強化，徹底解決垃圾問題。

無黨籍市議員吳佩芸批評，市府不應原地踏步，當焚化速度趕不上垃圾增長時，隨袋徵收是必要的源頭減量工具，她促請市府提出完整藍圖。

民進黨市議員陳淑華則質疑，石岡試辦多年，卻未見市府提出詳盡評估報告，應先向社會說明成效，再研議是否全面推廣。