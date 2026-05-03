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最大規模公益市集！北屯11社區2000戶響應 「10元換高麗菜」湧排隊潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
和福社區發展協會理事長張又仁（右）說，現場捐10元換菜活動吸引民眾排隊搶購。圖／張又仁提供
和福社區發展協會理事長張又仁（右）說，現場捐10元換菜活動吸引民眾排隊搶購。圖／張又仁提供

台中市北屯區和福社區發展協會今號召和平里11個社區、逾2000住戶，攜手伊甸基金會、十方啟能中心舉辦二手公益市集，其中募集近200顆高麗菜舉辦捐10元換菜活動吸引民眾大排長龍，展現驚人的社區凝聚力，更成功將小愛匯聚成大愛。

這場公益市集與「華市集」合作，邀請大苑子等知名品牌進駐，現場聚集破百攤位，捐10元可換高麗菜活動吸引民眾大排長龍。包括市議員參選人許育璿、陳信秀、邱于珊親臨與會，立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、市議員賴順仁、謝家宜、市議員參選人吳宗學均派代表與會，霧峰林家第九代傳人林俊明也親自設攤共襄盛舉。

和福社區發展協會理事長張又仁致詞表示，本次串聯北屯區和平里內11棟社區大樓、逾2000戶的住戶朋友熱情響應，謝謝鄉親自發性地擺攤投身公益，在母親節前夕攜手為媽媽做件好事，讓公益能量暖心綻放；未來協會持續串聯更多社區及住戶，打造更溫暖與凝聚力的生活環境。

富宇晴綻花園社區副主委陳智宗說，籌備過程，看見鄰居們整理家中二手物品、互相協助擺攤，這正是社區想營造的家庭溫度。他是醫院營養師，對現場捐10元換菜的活動特別感動，透過活動不僅關照媽媽的健康，更讓孩子們學會分享與愛。

和福社區發展協會今號召和平里11個社區舉辦二手公益市集，現場捐10元換菜活動吸引民眾排隊搶購。圖／協會理事長張又仁提供
和福社區發展協會今號召和平里11個社區舉辦二手公益市集，現場捐10元換菜活動吸引民眾排隊搶購。圖／協會理事長張又仁提供

台中市 黃健豪 公益

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