彰化員林百歲模範母親 高齡養生之道：平常心、熱心公益

彰化縣員林市公所今天舉辦模範母親表揚，共表揚46位模範母親，其中年紀最大的103歲陳黃新葉，養育7名子女，兒女事業有成，她也熱心公益，參與社區公共事務，常救助貧困，個性樂觀與平常心就是她高齡的養生之道。

員林市代理市長賴致富今天表揚46名模範母親，其中中東里曹張月嬌、黎明里張陳翠華、南平里陳淑勉3位更同時榮獲縣模範母親表揚。賴致富說，獲選的模範母親有些是長年含辛茹苦、獨力撫養子女成長；有人是奔波在家庭與工作之間堅持不懈；也有積極投入公益、關懷社會弱勢，均為社會典範。

彰化縣長王惠美也與會，王惠美表示，在這平權時代，媽媽們除了要照顧家庭，更要職場謀生，壓力也大，縣府及公所通力合作，努力設置關懷據點及日照中心，就是要讓家中長輩能就地安養及在地老化，來減輕母親們照顧的壓力。她也提醒5月16日、17日在員林有辦萬人健檢活動，希望符合健檢資格的長輩們踴躍參加，好好照顧自己的健康。

模範母親83歲曹張月嬌曾任職輪胎工廠及幼兒園老師，還擅長裁縫及修改服裝，育有5名子女，對於子女用愛的教育盡心栽培，也對子女品行要求甚嚴，常鼓勵子女勤能補拙，在社會與人相處要真誠，讓子女一生受用。

77歲張陳翠華與夫婿經營糖果行長達60年，全年無休服務鄰里，是社區極具代表性的老字號，為人和氣，深獲里民敬重，也以「誠信買賣」的態度為子女示範做人道理，其店舖成為鄰里情感交流的溫馨角落。67歲陳淑勉婚後協助丈夫從事派報工作，還曾當選模範勞工。