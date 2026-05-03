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中市議員揭黑牌保全低價搶市 中市警：違法將勒令歇業

中央社／ 台中3日電

民進黨台中市議員周永鴻指出未具合法資格的黑牌保全低價搶市，呼籲警方正視。台中市警察局今天說，將啟動跨局處聯合稽查，如查獲違法，將勒令歇業並開罰新台幣3萬至30萬元。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，不肖業者藉由「物業管理員」等形式規避保全審查，導致未具合法資格的「黑牌保全」低價搶市，甚至讓性犯罪前科者藏身其中，要求台中市警察局正視社區安全漏洞。

周永鴻指出，保全公會全國聯合會4月17日發表嚴正聲明，直指市場不肖公司主導「黑牌保全」用低價搶案、規避勞健保及稅務責任，公會多次向主管機關檢具違規事證、建請聯合稽查，行政流程卻停留在公文往返，遲未見具體查處成果。

周永鴻表示，合法業者扛起4000萬資本額、強制責任保險、人員警察局審查、15%稅率等所有合規成本，不受規範的非法業者卻低價搶市，造成「合法的被管、非法的沒人管」的不合理現象。

台中市警察局表示，警局一旦接獲違反「保全業法」的檢舉，將全面蒐集契約與值勤紀錄等事證，若查獲違規從事防盜、人身安全維護等保全業務者，將立即勒令業者歇業並開罰3萬至30萬元。為杜絕「黑牌保全」，將啟動跨局處聯合稽查，捍衛社區治安。

市府住宅處表示，除持續透過宣導與輔導協助社區聘用合法人員，也將配合警方稽查，若業者違規將要求限期改善，屆期如未改善，將勒令停業或停止執行業務，並開罰4萬至20萬元，拒不遵從者，可按次連續處罰，確保社區運作符合規範。

勞工局指出，一旦接獲保全業申訴案件並確認事項後，將立即依規實施勞動檢查；市府也定期配合勞動部實施保全業專案檢查，主動查核營運狀況。若發現業者違反勞動基準法令，將依違法態樣開罰2萬至100萬元不等，維護勞工權益。

民進黨 警察 保全 周永鴻 台中市

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