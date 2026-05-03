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台中公車駕駛暖心服務身障者 厭學高中生也受感動

中央社／ 台中3日電

台中市交通局今天表示，豐原客運駕駛詹智凱敬業受肯定，曾遇4名輪椅人士同時搭車，親切耐心的服務，車上乘客都鼓掌；1名高中生則寫信感謝，他的工作熱忱讓她轉換上學心境。

台中市交通局長葉昭甫說明，台中市持續升級公車軟硬體設施，目前全市1200多輛公車，便利輪椅乘客搭乘的低底盤公車已達85%。

葉昭甫表示，台中市候車亭首創的「微笑鈴鐺」服務燈，不必到候車亭外招手，就能讓駕駛掌握有人要搭車；交通局進一步優化原為「輪椅」標誌服務燈，逐步更換為「黃色笑臉鈴鐺」，已有567座候車亭完成安裝，1年365天向搭車民眾送上微笑。

在豐原客運服務滿20年的詹智凱分享，日前從服務燈顯示候車亭有民眾要搭車，停妥後車門一開，4名身障乘客要到同一地點，他立即依經驗隨機應變。車上設有2個輪椅固定區，要讓4人都上車，因協助1名輪椅乘客約需3至5分鐘，4台輪椅恐影響發車；但安全比趕時間重要，他先透過車內廣播向乘客說明狀況，並請求耐心等候。

詹智凱先將2台輪椅推上車，固定於安全扣環，接著將另2名行動能力較佳者，引導至座位區就座，再妥善收納輪椅；整體過程略增加時間，但秩序良好，乘客不僅未有怨言，還貼心叮嚀「安全上車最重要」，展現良好乘車文化，讓詹智凱非常感動。

此外，詹智凱最近也收到1封來自高中女生的感謝信，信中提到，因承受課業壓力與環境轉變，一度對上學產生抗拒；通勤過程中，曾因太晚攔車擔心遲到，但「駕駛耐心等我上車，還道聲溫暖的早安」，每次到站親切說「bye bye」，從駕駛維持車內的乾淨，看見負責的工作態度，讓她逐漸轉換心境，重新建立學習動能。

乘客正向回饋，對駕駛而言相當珍貴，也是工作動力。詹智凱說，最初任職內勤維修，專長公車投幣機及刷卡設備等技術，後續考取職業大客車駕照，因熟悉駕駛工作能獨立作業，且直接服務民眾，決定轉任第一線駕駛；平時也鼓勵家人搭公車，全家都樂當「公車族」。除專業駕駛能力外，具多元才能的他，也曾擔任「金運獎」與社區活動主持人。

豐原 輪椅 公車 台中市

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