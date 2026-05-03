台中龍井驚見天坑！疑建案損鄰波及民宅靠12鋼柱硬撐 遭勒令停工

台中市龍井區沙田路五段昨天下午疑似建商開挖地下室，驚傳路面突然大面積坍塌，出現「天坑」，一旁的透天厝也因傾斜以12根鋼柱支撐，令人怵目驚心。對此，自來水公司說，經查為20公分口徑水管破裂，搶修中，並委託台中土木技師公會鑒定原因；都發局說，要求鄰近工地停工釐清。

遭指控建商表示，去年該棟透天厝出現傾斜情況，已經協調屋主搬出並給租屋補助，後續房屋拆除重建等細節商談中；至於昨天道路坍塌請自來水公司跟市政府釐清原因。

附近居民表示，昨天下午4時許，路面先出現裂縫，隨後開始滲水，到了昨晚6時許，下陷範圍持續擴大，坑洞也越來越深。警方獲報後立即到場放置三角錐，並採調撥車道管制交通。

台水第四區處說明，搶修人員到場發現，原因是20公分口徑的自來水管線破裂，立即緊急修復，共有8戶居民影響供水，預計今天下午3時恢復供水，詳細原因已委託台中土木技師公會鑒定。

都發局說明，第一時間會同台中市結構工程技師公會現場會勘，研判此次坍陷與地下管線滲漏及大量出水有關。為維護公安，已要求鄰近建築工地立即停工，配合自來水公司釐清事故原因及搶修。

都發局指出，經查該處鄰近建築工地開挖期間曾發現滲流，多次通報自來水公司，目前由自來水公司進場開挖搶修並辦理復原作業中。為確保公共安全，已要求工地全面停止開挖作業，並檢討補強止水工程、加強監測及排除滲漏與載重等風險因子，後續須提報修復改善計畫，經第三方專業公會審查後，才能申請復工。

傾斜的民宅屋主表示，因隔壁建案開挖，導致房子在去年7月下陷又傾斜，建商用12根鋼柱支撐房屋，但半個月內房屋下陷約50公分，家人被迫租房度日，目前正與建商協調拆除重建事宜。

都發局說明，該建案鄰損仍列管在案，未解列不得核發使用執照。目前該建案已再勒令停工配合釐清道路塌陷原因，市府將持續督導稽核，維護民眾權益。