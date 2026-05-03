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假粉專冒名白沙屯慈善會募款 AI假影片推銷「福氣包」誤導信眾

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
最近網路卻出現名為「白沙屯廟街文創」的粉絲專頁，利用AI變造影像，假冒拱天宮秘書出面推銷所謂「福氣包」義賣及捐贈活動，廟方與慈善會均稱這是詐騙，已報警處理。圖／縣議員温芝樺提供
最近網路卻出現名為「白沙屯廟街文創」的粉絲專頁，利用AI變造影像，假冒拱天宮秘書出面推銷所謂「福氣包」義賣及捐贈活動，廟方與慈善會均稱這是詐騙，已報警處理。圖／縣議員温芝樺提供

白沙屯媽祖進香活動雖然已落幕，但最近網路卻出現名為「白沙屯廟街文創」的粉絲專頁，利用AI變造影像，假冒拱天宮秘書出面推銷所謂「福氣包」義賣活動，甚至宣稱款項將捐贈廟方與社團法人白沙屯天上聖母慈善發展協會，誤導信眾掏錢。廟方與慈善會均稱這是詐騙，已報警處理。

社團法人白沙屯天上聖母慈善發展協會創會長劉寶連指出，不肖人士竟在進香圓滿之際，利用信眾最純粹的信仰與善念詐騙，「這種行為不只是騙錢，更是在踐踏信仰，惡劣至極、令人不齒！」面對AI假訊息亂象，協會已同步蒐證並報警。

劉寶連說，廟方與慈善會也發布聯合聲明，嚴正澄清目前並未推出任何「福氣包」或相關義賣活動，所有募款資訊僅會透過官方管道發布，呼籲民眾若接獲類似募款訊息，務必提高警覺、查證來源，切勿輕信或轉傳，以免落入詐騙陷阱。

同是慈善會會員的彰化縣議員溫芝樺也直言，對此詐騙行為「完全不能接受」。她表示，信仰是社會最純粹的力量，不應被拿來操作與牟利，尤其在進香圓滿後，利用信眾的感動與善意進行詐騙，更令人痛心，將請相關單位務必積極查辦，也提醒民眾提高警覺，避免受騙。

拱天宮 媽祖 白沙屯媽祖

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