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中市車輛回收一站通 「一條龍」服務申辦數成長2成

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中「車輛回收一站通」跨域整合車體回收、車籍報廢及相關稅費查詢與退稅流程，提供「一條龍」線上申辦服務。圖／台中市政府提供
台中「車輛回收一站通」跨域整合車體回收、車籍報廢及相關稅費查詢與退稅流程，提供「一條龍」線上申辦服務。圖／台中市政府提供

台中市地方稅務局推出「車輛回收服務一站通」平台，整合車體回收、車籍報廢及相關稅費查詢與退稅流程，提供「一條龍」線上申辦服務；民眾透過簡單操作，即可完成原本繁複的程序，大幅節省時間與往返成本。地稅局指出，去年申辦件數較前年成長2成，民眾使用率明顯提升。

地稅局表示，「車輛回收服務一站通」整合「使用牌照稅查欠稅及退稅」作業流程，從申辦、查詢到退稅「一條龍」服務機制。民眾無需再奔波於各機關之間，只要透過線上平台，就能一次完成車體回收、車籍報廢、環保獎勵金申請，以及公路使用養護安全管理費與使用牌照稅查欠與退稅費等程序，大幅簡化作業流程。

地稅局指出，該平台串接地方稅網路申報系統與線上查繳稅平台，能自動檢核溢繳稅款，並直接退稅至指定帳戶，全面落實無紙化與便民服務。中市府推動後民眾使用率明顯提升，113年申辦件數8萬3686件，去年增至10萬278件，成長約2成。

台中市府提到，該創新服務更憑藉高效、透明的優異表現，一舉榮獲市府廉能透明獎「特優」肯定，成為數位治理的亮眼典範。

牌照稅 台中市 環保

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