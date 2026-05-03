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「黑牌保全」低價搶市、規避審查 議員籲警方聯合稽查

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
非法的「黑牌保全」，透過低價搶案、規避勞健保及稅務責任等方式承攬業務，嚴重破壞產業秩序，也對社區安全埋下重大隱憂。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片
非法的「黑牌保全」，透過低價搶案、規避勞健保及稅務責任等方式承攬業務，嚴重破壞產業秩序，也對社區安全埋下重大隱憂。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片

非法的「黑牌保全」，透過低價搶案、規避勞健保及稅務責任等方式承攬業務，嚴重破壞產業秩序，也對社區安全埋下重大隱憂。台中市議會民進黨團要求台中市警察局正視社區安全漏洞，並與相關單位聯合稽查。中市警察局長吳敬田承諾，未來接獲檢舉將派員現地訪查。

保全公會全國聯合會日前發表嚴正聲明，直指市場不肖公司主導「黑牌保全」用低價搶案、規避勞健保及稅務責任，公會多次向主管機關檢具違規事證、建請聯合稽查，行政流程卻停留在公文往返，遲未見具體查處成果。合法業者扛起4000萬資本額、強制責任保險、人員警察局審查、15%稅率等所有合規成本，不受規範的非法業者卻低價搶市，造成「合法的被管、非法的沒人管」的不合理現象。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，「黑牌保全」最常見型態，公司以「管理顧問公司」或樓管公司名義運作，卻未取得保全業執照，物業公司誘導社區「自聘保全」，將合規風險外部化給管委會，現金日結的「現金班保全」人員流動極快，根本不送警察局審查，致業者違法僱用人員根本不送審，讓審查機制形同虛設。

周永鴻指出，外縣市曾發生一名性侵前科犯任職社區大樓夜班保全，該縣市警方事前發現並主動發函通知業者，業者卻以男子是「物業管理員」而非「保全人員」為由，不受保全業法規範，警方竟無可奈何，導致保全藉職務之便再犯性侵案，此案突顯社區保全與物業管理資格審查的灰色地帶。

周永鴻強調，保全業法賦予警察局完整的法律工具，前提是警察局要有執法決心。要求警察局遇到黑牌保全檢舉不應紙上作業，應實地稽查了解並積極裁處，並與都發局及勞工局啟動不定期聯合稽查，不能讓非法業者橫行、讓社區安全出現破口。

警察局長吳敬田指出，將加強實地稽查，並與相關單位研議聯合稽查。

民進黨團 警察 保全

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