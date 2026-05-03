別受騙！彰化織帶大廠火災後「清倉大拍賣」？本尊發聲

位在彰化福興的知名織帶大廠二億企業廠房今年4月1日發生嚴重火警，現正致力於災後復原，網路上卻有冒名清倉大拍賣的貼文，二億企業發出聲明澄清，提醒客戶及社會大眾不要受騙。

二億企業廠房當時因現場堆置大量易燃物，火勢迅速蔓延，濃煙竄天際，彰化消防獲報後立即趕往現場搶救，第一時間緊急疏散所有員工，雖沒有人員傷亡，但廠房仍待復原。

二億企業聲明指出，近日他們發現有不法人士利用該公司遭遇火災災情之新聞畫面、照片與影片，於臉書、短影音平台等不明網頁偽造故事，謊稱該公司因火災影響正在進行「清倉處理」或「結束營業大出清」，這些詐騙網頁藉此販售保暖衣、衣服、鞋子、五金或其他非該公司生產之商品。

針對此類利用他人災難、欺騙大眾的惡意行為，業者嚴正聲明詐騙網頁的產品該公司絕無生產及販售，公司為專業的彈性織帶與鬆緊帶生產製造商，主要產品為服裝及紡織用的窄幅織帶解決方案（如褲頭帶、內衣肩帶、包邊帶等），並未生產、銷售詐騙網頁中所提到的保暖衣、鞋子、五金等產品。

業者也表示，他們絕無授權低價出清，請社會大眾以官方公告為準 ，目前該公司正致力於災後復原，並持續專注於本業鬆緊帶的生產，對於這段期間給予他們關懷與幫助的所有朋友，表達最深的感謝，若對網路上相關資訊有任何疑慮，請務必透過該公司官方管核實，也可撥打165反詐騙專線。