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母親節前夕江啟臣市場送貼心小物 環保木漿海綿實用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
母親節將到，台中市長參選人江啟臣今天到豐原第一市場發送母親節小物。圖／江啟臣辦公室提供
母親節將到，台中市長參選人江啟臣今天到豐原第一市場發送母親節小物。圖／江啟臣辦公室提供

母親節將到，台中市長參選人江啟臣今天到豐第一市場發送母親節小物，多用途純木漿海綿採天然木漿纖維製成，有環保無毒、遇水即膨脹變柔軟特性，可洗臉沐浴、洗碗除垢或居家清潔，個人或家庭使用都方便。

江啟臣今天在台中市議員陳本添、邱愛珊及市議員參選人連佳振與地方里長團隊陪同下，展開溫暖的節日問候。

江啟臣送出今年設計的限量節日小物「多用途純木漿海綿」，他說這款小物採天然木漿纖維製成，具有環保無毒、遇水即膨脹變柔軟的特性，無論是用於洗臉沐浴、洗碗除垢或居家清潔都非常實用，希望能藉此貼心分擔照顧者在日常生活中的辛勞。

江啟臣表示，他是豐原人，回到豐原第一市場就像回到家一樣親切，提早祝福大家節日快樂，也向即將迎來的媽祖聖誕致敬。

母親節將到，台中市長參選人江啟臣今天到豐原第一市場發送母親節小物。圖／江啟臣辦公室提供
母親節將到，台中市長參選人江啟臣今天到豐原第一市場發送母親節小物。圖／江啟臣辦公室提供

里長 洗碗 台中

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