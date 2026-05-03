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打卡聖地 大坑四號步道繩索橋暴紅

聯合報／ 記者趙容萱陳俊智／連線報導
台中市大坑風景區四號步道五百一十公尺處的繩索橋暴紅，吸引民眾打卡拍照。圖／台中市政府提供
台中市大坑風景區四號步道五百一十公尺處的繩索橋暴紅，吸引民眾打卡拍照。圖／台中市政府提供

台中市大坑風景區難度最高、視野最廣的「四號登山步道」，歷經風災搶修後，已恢復通行。其中災害最嚴重的五百一十公尺處，以繩索橋取代原有木棧道，採用上下懸主索與繩索護欄，暴紅成為打卡新地標，吸引民眾關注熱議。

觀旅局長陳美秀說明，四號登山步道提前在上月廿日完工，此次重點修復是四百三十及五百一十公尺兩處，總經費兩千七百多萬元，設置邊坡防護、繩索橋，並整建相思木棧道，以及修復受損設施等工項。

陳美秀指出，整體設計著重提升崩坍坡面的抗沖蝕能力及抗滑穩定性，另原有木棧道因邊坡崩塌，已喪失原有地基及稜線條件，因此在五百一十公尺處，以長卅三公尺、高差達十四公尺的繩索橋取代原有木棧道，兼顧通行安全與環境適應性，成為一大亮點。

觀旅局說明，大坑四號步道沿線視野遼闊，可眺望頭嵙山青翠連綿的山巒，也是大坑十四條步道中難度最高的一條，吸引喜愛挑戰的登山遊客攀登。

另，桃園市蘆竹區五酒桶山假日健行人潮眾多，但缺乏休憩空間，市府投入兩千萬元，以「森林冒險」為主題，打造自然挑戰與親子共融的遊戲場，昨天啟用。由於正值桐花盛開，即日起至五月底，每周末上午八時至下午四時卅分，每卅分鐘發一班車，往返機捷A十站至五酒桶山崙頭土地公廟，歡迎民眾多加利用。

市長張善政、立委牛煦庭等人昨早前往五酒桶山公園視察。市府表示，未來此處將與扶輪驛站、擎天大草原串聯，形成完整的遊憩動線，期待成為蘆竹區最具指標性的熱門景點。

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