高乘載擋不住 合歡山花季塞爆

五一勞動節連假第二天，合歡山杜鵑花季昨天吸引大量遊客上山，台十四甲線武嶺至合歡山莊路段清晨即湧現車潮，部分路段幾近停滯。違規停車壓縮路幅，會車困難，警方與公路局同步加強管制，呼籲民眾分流上山。

公路局指出，目前玉山杜鵑進入盛開期，主峰與東峰步道沿線花況佳，帶動賞花人潮。配合連假，台十四甲線十八公里翠峰至四十一點五公里大禹嶺路段在每日上午六時至十一時實施高乘載管制，小客車須三人以上方可通行。但警方觀測，昨天清晨六時一到，翠峰管制點前即排隊等候，顯示車流仍超出道路負荷。

昨天清晨起，台十四甲線武嶺至合歡山莊路段車流暴增，不少路段因違規停車壓縮路幅，造成雙向車輛難以通行，整條山路宛如「全台最高停車場」。

仁愛警分局表示，已針對違規停車加強取締，對影響通行車輛將拖吊或強制移置，並視現場狀況機動啟動流量管制。翠峰派出所所長謝木渝指出，連假與花季重疊，人車明顯增加，請駕駛配合管制措施，避免插隊、違規停車或危險超車。

公路局提醒，高乘載時段結束後，車潮仍可能持續湧入，預估午後才會逐步紓解。山區天候多變且停車困難，建議民眾改搭接駁或利用「幸福公路Ａｐｐ」查詢即時路況，並盡量避開尖峰時段，以提升行車安全與賞花品質。

警方另建議民眾前往清境農場等替代景點，利用非假日時段賞花，才能避開車潮。