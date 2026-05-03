聽新聞
0:00 / 0:00

高乘載擋不住 合歡山花季塞爆

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
高山杜鵑花盛開加上連假，合歡山武嶺清晨就湧現大批車潮。圖／仁愛警分局提供
高山杜鵑花盛開加上連假，合歡山武嶺清晨就湧現大批車潮。圖／仁愛警分局提供

五一勞動節連假第二天，合歡山杜鵑花季昨天吸引大量遊客上山，台十四甲線武嶺至合歡山莊路段清晨即湧現車潮，部分路段幾近停滯。違規停車壓縮路幅，會車困難，警方與公路局同步加強管制，呼籲民眾分流上山。

公路局指出，目前玉山杜鵑進入盛開期，主峰與東峰步道沿線花況佳，帶動賞花人潮。配合連假，台十四甲線十八公里翠峰至四十一點五公里大禹嶺路段在每日上午六時至十一時實施高乘載管制，小客車須三人以上方可通行。但警方觀測，昨天清晨六時一到，翠峰管制點前即排隊等候，顯示車流仍超出道路負荷。

昨天清晨起，台十四甲線武嶺至合歡山莊路段車流暴增，不少路段因違規停車壓縮路幅，造成雙向車輛難以通行，整條山路宛如「全台最高停車場」。

仁愛警分局表示，已針對違規停車加強取締，對影響通行車輛將拖吊或強制移置，並視現場狀況機動啟動流量管制。翠峰派出所所長謝木渝指出，連假與花季重疊，人車明顯增加，請駕駛配合管制措施，避免插隊、違規停車或危險超車。

公路局提醒，高乘載時段結束後，車潮仍可能持續湧入，預估午後才會逐步紓解。山區天候多變且停車困難，建議民眾改搭接駁或利用「幸福公路Ａｐｐ」查詢即時路況，並盡量避開尖峰時段，以提升行車安全與賞花品質。

警方另建議民眾前往清境農場等替代景點，利用非假日時段賞花，才能避開車潮。

武嶺 玉山 杜鵑

延伸閱讀

汐止大同路往台北禁左轉好市多通勤反彈 改採限假日時段性管制

不斷更新／連假第2天出遊北返車潮齊發 下午國道12地雷路段恐壅塞

岳母女婿命喪輪下掀行人地獄爭議 高雄市交通局：檢討動線、強化取締

為找車位錯過看診…高醫病患回流 停車一位難求釀違停亂象

相關新聞

影／台中路面驚現「天坑」吞噬吊車輪胎 民眾驚呼：簡直是奪命陷阱

台中市太平區樹德路今日下午驚傳道路塌陷意外，一輛大型吊車行經樹德路176號前方時，路面疑因支撐力不足突然崩塌，現場出現一處長約2公尺、深1公尺的「天坑」，吊車車輪深陷其中，造成車身劇烈晃動，讓路過民眾

人次下滑 公立美術館 收費、人氣兩難

近兩年桃園市、台中市立美術館相繼開幕，由國外建築名家設計創造話題，甫開幕人潮爆滿，但收費後入館人數仍大幅下滑。以桃園市立兒童美術館為例，開幕當月吸引七萬人次，收費後跌到剩一點五萬人。台中市綠美圖去年十

高乘載擋不住 合歡山花季塞爆

五一勞動節連假第二天，合歡山杜鵑花季昨天吸引大量遊客上山，台十四甲線武嶺至合歡山莊路段清晨即湧現車潮，部分路段幾近停滯。違規停車壓縮路幅，會車困難，警方與公路局同步加強管制，呼籲民眾分流上山。

打卡聖地 大坑四號步道繩索橋暴紅

台中市大坑風景區難度最高、視野最廣的「四號登山步道」，歷經風災搶修後，已恢復通行。其中災害最嚴重的五百一十公尺處，以繩索橋取代原有木棧道，採用上下懸主索與繩索護欄，暴紅成為打卡新地標，吸引民眾關注熱議

彰化同安寮十二庄請媽祖 傳統結合藝術今晚很熱鬧

彰化縣115丙午年同安寮十二庄請媽祖遶境賜福暨媽祖文化節，今年由埔鹽鄉盧厝庄普安宮輪值，今前往鹿港天后宮與新祖宮迎接進香媽、同安媽起駕，展開兩天一夜的遶境行程，晚間將駐駕盧厝庄普安宮大公館，舉行聯合團

鑼鼓喧天！彰化社頭三座天門宮 舊社天門宮媽祖遶境信眾虔誠跪接

彰化縣社頭鄉舊社天門宮今舉辦丙午年遶境祈福大典，信仰轄區內許多民眾在門前擺香案迎接媽祖聖駕，媽祖巡境陣頭前的燈篙一一為信眾門戶驅除邪祟、招福留德；遶境活動預定晚間7點回宮安座，開放信眾躦轎腳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。