人次下滑 公立美術館 收費、人氣兩難

近兩年桃園市、台中市立美術館相繼開幕，由國外建築名家設計創造話題，甫開幕人潮爆滿，但收費後入館人數仍大幅下滑。以桃園市立兒童美術館為例，開幕當月吸引七萬人次，收費後跌到剩一點五萬人。台中市綠美圖去年十二月開館後，已吸引超過百萬人潮，五月十九日起收費。

國內私立美術館以老牌的台南奇美博物館為例，全票二百元，展出中的埃及特展全票五八○元。新落成的台北富邦美術館典藏展全票五百元，已結束的「步入永恆」特展全票五百元，兩展都看得花一千元。桃園、台中美術館全票僅一百元，收費後如何維持人氣？成為公立美館必修的生存之道。

桃園美術館分雙館，從桃園機捷Ａ１９體育園區站軌道上，可見兩棟白色建築物。這是普立茲克獎得主、日本建築師山本理顯設計，其中兒美館二○二四年四月開館營運，暱稱「大美館」的美術總館二○二八開幕。

桃園兒美館開幕隔天就是兒童節，初期採免費入館，從四月到八月吸引廿四萬多人，平均每月四萬八三七七人；同年九月中旬開始收費，全票一百元，收票後迄今平均每月入館為一萬二五一九人次。

桃園兒美館表示，收門票可維持觀展品質，前年每月平均有一萬四五九二人次，去年提升為一萬五二七二人次，人數與門票收入都正向成長；等總館開幕後，連同橫山書法藝術館將推三館聯票，並規畫美、日等知名美術館合作。

台中綠美圖是全台首座美術館、圖書館雙館建築，由普茲立克獎得主、日本建築師妹島和世與西澤立衛的ＳＡＮＮＡ事務所設計，以八座半透明的立方體，外罩金屬擴張網構成。去年十二月中開展，迄今已吸引百萬人次入館。中市府預計五月十九日起收費，全票一百元。

中市文化局長陳佳君說，將採部分展覽酌收門票，多數空間免費開放為原則，最受喜愛的水池大廳、美術館大廳、地下室典藏教育展等皆不收費；收費後入館人數會下滑，但兩館共構模式，人氣跌幅不會像單一館舍般明顯；公立美術館收費並非為了賺錢，六都美術館都有收費機制。