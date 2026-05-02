影／台中路面驚現「天坑」吞噬吊車輪胎 民眾驚呼：簡直是奪命陷阱

台中市太平區樹德路今日下午驚傳道路塌陷意外，一輛大型吊車行經樹德路176號前方時，路面疑因支撐力不足突然崩塌，現場出現一處長約2公尺、深1公尺的「天坑」，吊車車輪深陷其中，造成車身劇烈晃動，讓路過民眾直呼「太驚恐，簡直是奪命陷阱！」 建設局說，獲報後立即全面檢測，並加速搶修。

從路口監視器畫面可見，一輛大型吊車原本正常行駛，在今天下午3時12分行經樹德路176號前方，突然吊車的右後車輪處道路塌陷，整輛吊車車身劇烈晃動，旋即路面上出現一處長方形「天坑」。

民眾黨太平區市議員參選人許書豪說，現場坑洞內部早已呈現中空狀態，絕非普通的小型破損，質疑路基已遭嚴重掏空。他強調，「安全不能靠運氣！」要求市府不能只靠放置三角錐應付，必須針對周邊路段進行全面性的地質檢測，盡釐清原因並盡速搶修。

建設局說明，今天下午4時獲報後立即派員前往圍設安全設施，現場無人員受傷與財損，建設局除已緊急安排修復工程，也將同步查明道挖系統及管線資料庫，輔以透地雷達全面檢測周邊道路，釐清地面掏空原因，保障用路人安全。