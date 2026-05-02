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彰化同安寮十二庄請媽祖 傳統結合藝術今晚很熱鬧

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣115丙午年同安寮十二庄請媽祖遶境賜福暨媽祖文化節，縣長王惠美及埔鹽鄉盧厝庄普安宮、各宮廟代表上香。圖／文化局提供
彰化縣115丙午年同安寮十二庄請媽祖遶境賜福暨媽祖文化節，縣長王惠美及埔鹽鄉盧厝庄普安宮、各宮廟代表上香。圖／文化局提供

彰化縣115丙午年同安寮十二庄請媽祖遶境賜福暨媽祖文化節，今年由埔鹽鄉盧厝庄普安宮輪值，今前往鹿港天后宮與新祖宮迎接進香媽、同安媽起駕，展開兩天一夜的遶境行程，晚間將駐駕盧厝庄普安宮大公館，舉行聯合團拜祝聖大典與宴王古禮。

「同安寮十二庄請媽祖」傳統延續195年，2014年登錄為彰化縣無形文化資產，今年仍是15間庄頭宮廟抽籤，埔鹽鄉盧厝庄普安宮接任輪值行台大公館承辦宗教活動，縣長王惠美及各宮廟代表上香後，王惠美扶轎走一段路，接著表示，活動由15間庄頭宮廟輪流承辦，不僅凝聚鄉里情誼，更展現團結一心的精神，期盼在媽祖庇佑下鄉親都平安。

同安寮大總理陳有明說，一年一度媽祖遶境賜福活動是地方大事，感謝縣政府、埔鹽鄉公所、爐主盧錫烟和各庄宮廟鼎力相助，大家出錢出力，活動才能如此隆重盛大，活動期間歡迎到大公館「普安宮」祈求媽祖庇佑。

埔鹽鄉盧厝庄普安宮接任輪值大公館，舉行聯合團拜祝聖大典與宴王古禮，禮聘南管八音、北管鑼鼓等民俗藝陣演奏，另邀請明華園日字戲劇團今晚演出「包公審判官」，陳勝在與鄭雅升領銜主演。明日恭送媽祖回鑾。

彰化縣文化局表示，同安寮十二庄請媽祖起源於清道光11年（1831年），先民爭水械鬥且逢大旱，在族長提議下前往鹿港天后宮向媽祖祈雨，因感念靈驗而舉辦這項宗教活動；值得一提的是「同安寮十二庄請媽祖」擁有全台罕見的「世襲大總理」制，原本在農曆正月初一搶先在天后宮等處貼上香條，以「先貼先贏」方式取得擔任大公館的榮譽與責任，後來為求公平周延，演變為現行的抽籤輪值制，十二庄15間庄頭宮廟輪流承辦。

彰化縣 鹿港天后宮 媽祖 遶境

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