鑼鼓喧天！彰化社頭三座天門宮 舊社天門宮媽祖遶境信眾虔誠跪接

彰化縣社頭鄉舊社天門宮今舉辦丙午年遶境祈福大典，信仰轄區內許多民眾在門前擺香案迎接媽祖聖駕，媽祖巡境陣頭前的燈篙一一為信眾門戶驅除邪祟、招福留德；遶境活動預定晚間7點回宮安座，開放信眾躦轎腳。

今上午8點舊社天門宮媽祖聖像被信徒恭送上轎，8點15分點燃起馬炮，轟然一聲，旗隊、掃角、陣頭排列整齊，由報馬仔、頭旗、開路鼓及陣頭帶領依序出發，象徵媽祖尊貴的繡旗隊、蓋傘為鑾轎開路，一路鑼鼓喧天，沿途信眾設香案接駕，有的叩頭跪接相當虔誠。

舊社天門宮是在地信仰中心，多名鄉民代表到場，要參選下屆縣長的立法委員陳素月、彰化縣工商發展協進會總幹事洪榮章、國民黨考紀會前主委魏平政出席，都祝福媽祖遶境圓滿順利。

舊社天門宮主委莊詠晴說，下周六是媽祖壽誕，舊社天門宮舊二媽今展開一年一度遶境祈福，廟方動員旗隊、志工及舊社信仰轄區內友廟一同巡庄，期盼庇佑地方和信眾都平安。社頭鄉長蕭浚二表示，媽祖慈悲為懷、樂善好施，向來被民眾敬仰，舊社天門宮媽祖是信仰轄區舊社村、東興村、廣福村、松竹村信徒的精神寄託，鄉公所將配合舊社天門宮等宮廟推廣鄉政，祈求全鄉合境平安，發展順利。

與大甲媽等媽祖遶境祈福不同的是，舊社天門宮媽祖遶境分上、下午兩階段，中午返宮休息。社頭鄉有三座天門宮，舊社天門宮是社頭鄉枋橋頭七十二庒媽祖信仰祭祀範圍內的宮廟，主祀媽祖是清代從鹿港迎回的分靈，稱作舊二媽，早年舊社天門宮未建廟之前，媽祖聖像暫奉枋橋頭七十二庄天門宮，民國初年庄內建竹廟迎回奉祀，幾經翻修，民國100年重建新廟。